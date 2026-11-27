Bomberos actuantes en el rescate de tres jóvenes caídos hacia la zona de bloques de contención del Campo del Sur - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes han tenido que ser rescatados en la tarde de este viernes en Cádiz por los bomberos después de que sufrieran una caída desde el muro del paseo hacia la zona de los bloques de contención del Campo del Sur, a la altura del Arco de Garaucochea.

En un comunicado, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha informado que uno de los jóvenes se encontraba parcialmente inconsciente en el momento en que acudieron al aviso.

El rescate se ha producido en torno a las 14,50 horas. Los bomberos han rescatado a dos de los afectados, que han ascendido desde la zona de bloques por sus propios medios, siendo asegurados por los efectivos actuantes durante la maniobra y utilizando unas escaleras colocadas sobre los propios bloques de contención.

Para el tercer afectado ha resultado necesario proceder a su colocación en camilla y realizar el rescate mediante vehículo autoescala, siendo depositado finalmente sobre el acerado, donde los servicios sanitarios le han prestado la correspondiente asistencia.

Hasta el lugar se han desplazado ocho bomberos del parque de Cádiz con cuatro vehículos.