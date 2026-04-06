Restablecida la circulación en la A-4 en Jerez (Cádiz) tras la colisión entre dos camiones

Camiones accidentados en la A-4 en Jerez de la Frontera este lunes 6 de abril. - DGT

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que se ha restablecido la circulación en la autovía A-4 a su paso por Jerez de la Frontera en sentido Cádiz capital, después de que en la mañana de este lunes sufriera un corte debido a una colisión entre dos camiones con remolque, que ha dejado un herido leve.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9,45 horas de este lunes 6 de abril en el kilómetro 634 de la A-4 en dirección hacia la capital gaditana, provocando desde ese momento el corte de la vía, que se ha mantenido aproximadamente hasta las dos de la tarde, hora en que la DGT ha comunicado el fin de esta incidencia en un mensaje en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado a este medio que el conductor herido, un hombre de unos 49 años, presentaba un golpe en la cabeza, aunque sin que revistiera gravedad. No obstante, ha sido derivado al hospital para su valoración médica.

Ante el accidente de estos dos camiones, quedó cortado un sentido de la A-4, a la altura del kilómetro 634, y la Guardia Civil ha tenido que desviar el tráfico por la Ciudad del Transporte temporalmente mientras se conseguía restablecer la circulación. En sentido hacia Sevilla, el tráfico de la A-4 no ha presentado incidencias por este motivo.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, que han trabajado en las tareas de emergencia y de retirada de los camiones siniestrados de la vía, para que esta carretera pudiera recuperar su tránsito normal cuanto antes.