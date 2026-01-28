Restringida la circulación de motos por el puente de la Constitución de Cádiz y se reduce la velocidad a 80 por vientos

Archivo - Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz en una imagen de archivo - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, debido al nivel dos por fuentes vientos, se restringe la circulación para motocicletas en el puente de la Constitución en Cádiz, además de reducirse la velocidad de vehículos a 80 km/h.

De esta manera lo ha comunicado la DGT en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el que se informa de las restricción en la CA-35 a lo largo del segundo puente de Cádiz.

Además, la capital gaditana también tiene incidencias a esta hora en la CA-33, la carretera que la une con San Fernando, con un carril cortado en el punto kilométrico 0,7 por la presencia de arena en la calzada, siendo transitable, aunque con precaución.

La borrasca 'Kristin' está afectando a la provincia de Cádiz con rachas de viento de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora, que pueden alcanzar los 110 km/h en el Estrecho.

En la provincia hay 22 carreteras de la red provincial que depende de la Diputación de Cádiz con afectaciones como cortes en algunos de sus tramos por desprendimientos, inundaciones o presencia de otros elementos en la vía. Además, de la red autonómica, están afectadas la A-2075 en Rota, que permanece cortada debido a un socavón, la A-2101 en Castellar de la Frontera por desbordamiento de un río, y en la A-2202 en El Guijo.