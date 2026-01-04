Los Reyes Magos reciben en el Castillo de San Marcos de El Puerto de Santa María a 2.000 niños. - AYUNTAMIENTO PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Fiestas de El Puerto de Santa María, David Calleja, ha destacado que más de 2.000 niños y niñas vivieron en la tarde del pasado sábado una tarde "inolvidable" en el Castillo de San Marcos, donde tuvieron la oportunidad de ver de cerca, charlar y hacerse fotos con los Reyes Magos.

Acompañados por sus familias, los pequeños disfrutaron de un encuentro en el que Gaspar, Melchor y Baltasar los recibieron con cariño y escucharon con atención sus deseos y recogiendo sus cartas repletas de sueños, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Calleja ha querido agradecer la implicación de Sus Majestades y la gran respuesta de las familias que se acercaron al Castillo para vivir esta experiencia tan especial, destacando que iniciativas como esta dan sentido y vida a las propuestas impulsadas desde la concejalía.

El teniente de alcalde de Fiestas ha señalado que la Gran Cabalgata de Reyes Magos contará con 12 carrozas y una amplia participación de grupos y colectivos locales. El desfile lo encabezará la Banda de Música de Cornetas y Tambores Alfonso X El Sabio.

A esta le seguirán la Carroza de los Superhéroes, la carroza del Cartero Real, el Grupo Baila Cuentos, la carroza de las Coquineras (Caja de Música), el Grupo de Beatriz Pastor, la carroza del Gran Visir, el Grupo Scouts de El Puerto, la carroza de la Estrella de Oriente, la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza, la carroza de la Reina de las Nieves y el Grupo de Cruz Roja.

Después irá la carroza del Rey Melchor, el Grupo de la Academia de Baile de Araceli Arias, la de la Reina de Occidente, la del Rey Gaspar, el Grupo de Andrea, la de la Reina de Oriente, la carroza de Cascanueces y la del Rey Baltasar, que cerrará el cortejo.

La Cabalgata partirá a las 16.00 horas desde la bajada del Castillo y avanzará por avenidas y calles de la ciudad, en concreto Micaela Aramburu, Plaza del Polvorista, Fernán Caballero, San Bartolomé, San Francisco, Santa Lucía, Plaza Elías Ahuja, Valdés, Los Toreros, calle de las Espadas, Rotonda del Magisterio, Avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla, Plaza de la Noria, avenida del Ejército, Plaza de Toros, Plaza Elías Ahuja y Santa Lucía, hasta llegar a la Plaza de España, donde tendrá lugar la Adoración del Niño entre las 19.00 y las 19.30 horas.

El cortejo proseguirá por Plaza Juan Gavala, Vicario, Ganado y Nevería, entrando en la Plaza Isaac Peral, en la que los Reyes saludarán desde el balcón del Ayuntamiento entre las 20.15 y las 20.40 horas, uno de los momentos más esperados de la jornada. Tras emprender Larga, Luja, Plaza de Pedro el de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras Reales, Micaela Aramburu y Bajada del Castillo la despedida llegará de nuevo en el Castillo de San Marcos, entre las 21.30 y las 21.45 horas, acompañada de un castillo de fuegos artificiales que iluminará la noche portuense.

Durante el desfile se repartirán más de 70.000 kilos de caramelos, de los cuales más de 30.000 serán sin gluten. Además, por primera vez en la historia de la Cabalgata de El Puerto, Sus Majestades lanzarán caramelos sin azúcar, presentados en bolsas especiales y que solo se repartirán desde las carrozas de los Reyes. Los niños también podrán recibir chucherías, juguetes, gusanitos --algunos con edición especial para El Puerto, que en este caso solo regalarán los Reyes--, peluches, monedas de chocolate y muchas otras sorpresas.

La Cabalgata contará, como en años anteriores, con un tramo de sonido reducido entre la intersección de Santa Lucía y la esquina de Valdés, en atención a las personas con hipersensibilidad auditiva, en cumplimiento del compromiso adquirido con la Asociación Autismo Santa María.

Asimismo, se habilitarán zonas reservadas en la Plaza Isaac Peral para niños y personas con diversidad funcional, así como espacios adaptados para personas con discapacidad, con el fin de que todos puedan disfrutar del desfile con comodidad.

Desde la Concejalía de Fiestas han recordado que los horarios son aproximados y pueden sufrir variaciones por motivos logísticos o de seguridad, siempre con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del evento y la mejor experiencia para el público asistente.

Calleja ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos, un evento en el que se lleva trabajando durante meses y que, al igual que toda la programación navideña, "busca llenar las calles de ilusión, convivencia y alegría, haciendo de estas fechas un momento aún más especial para los portuenses".