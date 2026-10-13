Rifirrafe entre el PSOE y la consejera de Igualdad por el alcalde de Algeciras: "Todas las víctimas son importantes"

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, en la comisión parlamentaria del 13 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista y la consejera de Servicio Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, han mantenido este martes un rifirrafe en la comisión parlamentaria a cuenta de las dos mujeres afiliadas al PP que han presentado sendas denuncias contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por "supuestas agresiones sexuales".

El PSOE ha usado dos de sus preguntas --una sobre dependencia y otra sobre la rehabilitación de la residencia de mayores de San José Artesano de Algeciras (Cádiz)-- para interpelar a la consejera, a la que han exigido que pida perdón por lo sucedido. "Qué mudita está" en relación con estas "víctimas" de las que "usted es cómplice", ha afirmado la socialista Ángeles Ferriz. "Vergonzoso, indigno, cinismo" son algunas de las acusaciones que ha lanzado el PSOE a la consejera.

Esta, después de tres intentos para que se pronunciara sobre la cuestión, ha recordado que en febrero de 2025 ya aseguró a preguntas del PSOE que "estoy con la verdad" y reclamó que se investigara el asunto "hasta el final". "Que vengan a dar lecciones los de Koldo y Ábalos...". "El silencio es vuestro compañero de viaje, no el mío. Todas las víctimas son importantes. También las de Koldo, Ábalos, las de la Ley del sí es sí y las de los errores de las pulseras antimaltrato", ha sentenciado Loles López.

La presidenta de la comisión, Verónica Martos, ha afeado a los socialistas la "performance" realizada y ha lamentado incluso que la parlamentaria María Márquez se haya "presentado con fotógrafo" en el momento de mayor tensión. "Ya han tenido su minuto de gloria", les han recriminado la presidenta a los socialistas.

El PP de Cádiz ha solicitado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que "presente su dimisión de manera inmediata", y ha dado "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que "retiren su apoyo al regidor", y ello tras "recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias" contra el primer edil "por supuesta agresión sexual".