RTVA suscribe un acuerdo para difundir el Festival de Cine con Acento de Jerez y otorga el Premio CSRTV a Manuel Morón

Detalle del cartel de la IV edición del Festival de Cine con Acento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - CANAL SUR

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Cultural de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, Lidia María Jaime, han firmado un acuerdo de colaboración para la promoción de la IV edición del Festival de Cine con Acento de Jerez de la Frontera (Cádiz) a través de la radio televisión pública andaluza.

Además, se ha dado a conocer al ganador del Premio CSRTV, que ha recaído en el actor gaditano Manuel Morón, por su amplia e importante trayectoria tanto en el mundo del cine, el teatro y la televisión, como ha informado la cadena pública.

Morón suma este reconocimiento a otros, como la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga o el Premio de la Unión de Actores. También se ha destacado su colaboración con Canal Sur, formando parte de largometrajes participados por la cadena andaluza así como la miniserie 'Martes de Carnaval', de José Luis García Pérez.

El Festival de Cine con Acento de Jerez abrirá sus puertas del 13 al 17 de octubre, día en que se celebrará la Gala de Clausura en el Teatro Villamarta y se hará entrega del premio a Manuel Morón por parte de la RTVA.

El director general de RTVA, Juande Mellado, ha puesto de manifiesto que este convenio de colaboración con festival se integra en la línea de acción del Plan de Responsabilidad Social Corporativa de RTVA para el año 2026 denominada 'Compromiso con la Cultura'.

"Canal Sur dedica año tras año a impulsar su sector de referencia, el sector audiovisual andaluz", ha aseverado Juande Mellado, detallando que estos esfuerzos se centran en la financiación de producción audiovisual y en la firma de convenios de colaboración con casi la totalidad de los festivales de cine y documentales celebrados en la comunidad.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Cultural de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, Lidia María Jaime, ha trasladado su agradecimiento al grupo RTVA por "su compromiso con el cine hecho en Andalucía, por andaluces y andaluzas y con nuestro acento por bandera".

El cine es "una herramienta de transformación social", y por ello, en esta cuarta edición del Festival de Cine Con Acento, se sigue dando visibilidad a proyectos que "aportan valores en pro de la diversidad, la igualdad, la inclusión, la tolerancia y la sostenibilidad", ha abundado, añadiendo que "continuamos apostando por el talento de los jóvenes, acercándoles a profesionales del sector con los que compartir su experiencia y tejiendo una red de contacto entre los propios profesionales".

La difusión de las actividades del festival, que son gratuitas para los asistentes, es "primordial" para Lidia María Jaime, quien ha considerado "importante" el apoyo de la televisión y radio públicas de Andalucía.

Canal Sur participa en esta nueva edición del certamen con cuatro películas que se proyectarán a lo largo de la próxima semana.

Se trata de 'La reina de la copla', un homenaje a la figura de la artista Juanita Reina de Paco Millán; 'Ellas en la ciudad', un retrato de la periferia de Sevilla y cómo las mujeres impulsaron los cambios, bajo la dirección de Reyes Gallegos; 'Tras el verano', ópera prima de Yolanda Centeno, y 'Acuérdate de mí', una película de Remedios Malvárez que narra la historia de La Niña de la Puebla a través de su nieta, Adelfa Calvo.

Sobre el actor andaluz Manuel Morón se ha señalado que cuenta con una extensa experiencia en cine, teatro y televisión, con numerosas nominaciones y galardones a lo largo de su carrera, entre ellos, la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga por '25 Kilates', el Premio de la Unión de Actores al mejor actor por 'La noche de los girasoles"', y el Mejor Actor en el Festival de Cine de Málaga, compartida con todo el reparto protagonista, por 'Smoking Room'.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en casi un centenar de películas, entre ellas 'El bola', 'Celda 211', 'Azul oscuro casi negro', 'El traje', 'La noche de los girasoles' o 'Todo sobre mi madre'. En televisión ha actuado en series emblemáticas como 'Farmacia de guardia', 'Turno de oficio', 'Compañeros' o 'La peste', entre muchas otras.