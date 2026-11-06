Ruiz Boix (PSOE) acusa al PP de intentar "desgastar" a Albares y poner en riesgo los avances del acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - El secretario del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y candidato al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, ha defendido la labor del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la negociación del acuerdo sobre Gibraltar y ha reprochado al Partido Popular (PP) su estrategia de "confrontación constante con el Gobierno de España y deslealtad institucional". Lo ha hecho tras la visita del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, que, a su juicio, busca "desacreditar y desgastar" al titular de Exteriores, cabeza de lista del PSOE gaditano al Congreso.

Ruiz Boix ha contrapuesto en una nota "el rigor, la seriedad y el esfuerzo" del Gobierno de Pedro Sánchez para "garantizar la prosperidad compartida" en el Campo de Gibraltar al "ruido vacío" del PP. Según ha criticado, los populares "ponen palos en la rueda", han mostrado "su patita" y pretenden "destruir los avances diplomáticos que traen bienestar a la comarca". En este sentido, ha asegurado que los campogibraltareños darán al partido una respuesta de "rotundo rechazo" en las urnas, "en defensa de los intereses de la comarca".

"Mientras Albares se deja la piel para blindar los derechos y la certidumbre de los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan la Verja a diario, el PP trae a Vivas para utilizar su figura y tratar de desgastar a nuestro candidato al Congreso", ha afirmado.

En este sentido, el dirigente socialista ha sido especialmente contundente al valorar la visita institucional a la comarca. "Vivas ha venido a Algeciras a bendecir una transición de paja, paseándose junto a un alcalde que quiere parecer nuevo, pero es un viejo conocido, pues ha sido la mano derecha de Landaluce y ha sido cómplice de la impunidad con la que ha actuado durante todos estos años el exalcalde José Ignacio Landaluce en sus presuntas agresiones sexuales a mujeres", ha afirmado.

A juicio de Ruiz Boix, la visita de Vivas a la provincia responde a la estrategia del PP de utilizar Ceuta como "arma arrojadiza" contra el Gobierno de España. En este sentido, ha recordado que se trata de "un pueblo hacia el que todos hemos expresado nuestra solidaridad tras la situación de crisis humanitaria vivida y donde el Gobierno de España sigue poniendo todos los recursos necesarios, trabajando para acortar plazos y agilizar las devoluciones, siempre con la ley en la mano".

Por último, Ruiz Boix ha defendido que el Gobierno de España ha respondido "desde la unidad y la lealtad institucional", como, según ha señalado, ha hecho ante todas las situaciones de emergencia. Por ello, ha reclamado al presidente de Ceuta y, especialmente, al PP que "critiquen todo lo que quieran, pero que arrimen el hombro", al considerar que "si las comunidades autónomas gobernadas por el PP hubiesen colaborado en el acogimiento de los menores migrantes, todo habría sido más fácil".