La Ruta del Vino y el Brandy respalda la candidatura de Jerez (Cádiz) a Ciudad Española del Vino 2027

Pisadores de uva durante la ceremonia de la Pisa de la Uva enmarcada en la programación de las Fiestas de la Vendimia. A 01 de septiembre de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez ha mostrado su respaldo a la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para convertirse en Ciudad Española del Vino 2027, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin).

En una nota, esta entidad ha señalado que la candidatura supone "una oportunidad" para reforzar la proyección nacional e internacional de Jerez y "poner en valor la fortaleza del conjunto del Marco como uno de los grandes territorios vitivinícolas y enoturísticos de España".

"El viñedo, la albariza, los pagos, las casas de viña, el patrimonio bodeguero, los sistemas tradicionales de crianza, la influencia atlántica, los oficios, la gastronomía, la cultura y el paisaje conforman una identidad que ha definido durante siglos al Marco de Jerez", como ha afirmado, destacando esa "dimensión territorial".

Así, ha argumentado que Jerez ejerce como "ciudad tractora" de una propuesta que "encuentra buena parte de su fortaleza en un territorio unido por una historia, una economía y una cultura vitivinícola común".

La candidatura cuenta con un amplio respaldo institucional, empresarial y sectorial, entre los que figuran el presidente de la Junta de Andalucía, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen del Marco de Jerez, la Diputación de Cádiz, numerosas empresas y entidades vinculadas al territorio y otras Rutas del Vino de España.

El presidente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, César Saldaña, ha asegurado que la ciudad presenta esta candidatura con argumentos "muy sólidos" y con "la fortaleza de todo un territorio detrás", contando además con "un patrimonio vitivinícola excepcional, una marca reconocida internacionalmente y una importante trayectoria en enoturismo", sin olvidar "una larga experiencia de cooperación" entre administraciones, empresas y entidades del sector.

La candidatura coincide con un momento "especialmente significativo" para la Ruta del Vino y el Brandy, que en 2026 celebra 20 años de trayectoria. En estas dos décadas, el trabajo conjunto de administraciones, bodegas, viticultores, alojamientos, restaurantes, empresas turísticas, instituciones y profesionales ha contribuido a consolidar el enoturismo como una actividad "estratégica" para el territorio y a situar al Marco de Jerez como "un destino de referencia en España, con una creciente proyección internacional".

"Ser un territorio de referencia implica también una responsabilidad. Tenemos que seguir mejorando, protegiendo aquello que nos hace diferentes y consiguiendo que el desarrollo del enoturismo genere oportunidades para el conjunto del Marco", ha afirmado Saldaña.

Otro de los principales activos de la candidatura es la dimensión internacional de la Marca Jerez. Su notoriedad constituye "una ventaja" para la promoción del territorio y una puerta de entrada para dar a conocer la diversidad del Marco, sus municipios, su viñedo, sus bodegas, su patrimonio y su cultura.

La Ruta ha considerado además que esa capacidad de proyección puede contribuir a incrementar la visibilidad del conjunto del enoturismo español, toda vez que Jerez cuenta con un nombre conocido "en todo el mundo", por lo que se ha abogado por utilizar esa capacidad de proyección para sumar.

"Queremos que quien se acerque a Jerez descubra la riqueza de todo el Marco y, al mismo tiempo, la diversidad y calidad de las Rutas del Vino de España", ha destacado César Saldaña.

Junto a su dimensión promocional, la candidatura representa también una oportunidad para reforzar entre la población el conocimiento, la sensibilización y el orgullo de pertenencia vinculado al patrimonio vitivinícola.

En ese sentido, se ha considerado "fundamental" seguir generando conciencia sobre la importancia de conservar el viñedo, el paisaje, los oficios y el patrimonio material e inmaterial asociado al vino, especialmente entre las nuevas generaciones.

"Esta candidatura debe servir también para que seamos más conscientes de lo que tenemos, lo valoremos y asumamos colectivamente la responsabilidad de protegerlo y transmitirlo", ha subrayado Saldaña.

El Ayuntamiento de Jerez, como promotor de la candidatura, ha presentado el vídeo oficial de Jerez como candidata a Ciudad Española del Vino 2027. La pieza contribuye a ampliar la difusión de la candidatura y a acercar a la ciudadanía algunos de los elementos que definen la relación de Jerez y su territorio con la cultura del vino.

El título de Ciudad Española del Vino 2027 debe entenderse "no solo como una plataforma de promoción, sino como una oportunidad para seguir avanzando en la protección del paisaje vitivinícola, la sostenibilidad, la formación, la innovación, la accesibilidad y la cooperación entre los distintos agentes del territorio", según ha apuntado Saldaña, añadiendo que "los reconocimientos tienen sentido cuando sirven para generar futuro".

Es por eso que ha entendido que la candidatura puede ayudar a reforzar el conocimiento del patrimonio local, mejorar su protección y seguir consolidando al Marco de Jerez como un destino enoturístico "competitivo, sostenible y arraigado a su territorio".

ep