Salvamento rescata a un surfista con problemas para salir del agua en una playa de Cádiz en pleno temporal

Archivo - Salvamar 'Suhail' navegando en aguas de Cádiz en una imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Salvamento Marítimo han tenido que rescatar a un surfista que se vio dificultado para salir del agua en la playa de Santa María de Cádiz capital, con una fuerte marejada y olas de entre tres y cuatro metros.

El rescate se produjo sobre las 15,00 horas de este pasado martes 10 de noviembre, cuando ya había decretada la alerta amarilla en el litoral gaditano por el paso de las borrascas Bruna y Charles, como ha explicado fuentes de Salvamento a Europa Press.

El Centro de Coordinación de Cádiz movilizó a la tripulación de salvamar Suhail para asistir al surfista en apuros tras un aviso del 112, en el que alertaba que esta persona estaba teniendo problemas para volver a la orilla a pesar de encontrase próxima a la arena.

La maniobra de rescate resultó "complicada" para la embarcación de Salvamento al realizarse cerca de la orilla, además de por las condiciones que presentaba la mar, con fuertes olas y marejada. No obstante, el surfista se pudo aproximar hasta la salvamar, siendo sacado del agua por los efectivos desplazados. El hombre fue rescatado en buenas condiciones y trasladado a tierra.

Desde Salvamento Marítimo han hecho hincapié en el riesgo de entrar en el mar con condiciones adversas como las que se están viviendo en la costa de Cádiz, que ya este miércoles está en alerta naranja por mar combinada del suroeste de 4 a 6 metros y rachas de viento de hasta 74 kilómetros por hora. Además, ha peligro de tornados y mangas marinas en el litoral.