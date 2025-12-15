San Fernando (Cádiz) entrega el jueves el Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos a Almudena Ariza

Archivo - La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, el pasado septiembre anunciando el VII Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos a Almudena Ariza, corresponsal de RTVE. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz) acogerá el próximo jueves 18 de diciembre a las 18,30 horas el acto de entrega del Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos a Almudena Ariza, corresponsal de RTVE, un galardón con el que la ciudad isleña reafirma "su papel histórico" como "referente" en la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que este reconocimiento "subraya el significado de que sea San Fernando, cuna de la libertad de prensa en España, quien otorgue este premio, reforzando su compromiso con un periodismo libre, riguroso y esencial para la democracia en un contexto internacional especialmente complejo".

La ciudad rinde así homenaje no solo a Almudena Ariza, sino "al periodismo honesto, valiente y comprometido", recordando que "sin libertad de prensa no hay democracia y sin periodistas no hay memoria, ni justicia, ni futuro".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado que "más que nunca los valores que inspiraron a quienes forjaron la primera Constitución española en 1812 nos obligan a poner en valor la importancia de una información veraz y de una prensa libre, especialmente en un contexto global marcado por la desinformación y la violencia contra los profesionales del periodismo".

Almudena Ariza Núñez es periodista de RTVE y referente del reporterismo internacional por una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y el servicio público. Debido a que la galardona se encuentra como corresponsal en Colombia, la entrega del reconocimiento ha sido trasladado a esta fechas, aprovechando el regreso de la periodista a España.

Este reconocimiento se suma a la nómina de profesionales y medios distinguidos en ediciones anteriores del premio, como Lydia Cacho, Emilio Morenatti, José Oneto, Diario de Cádiz, Publicaciones del Sur o Iñaki Gabilondo, y refuerza el compromiso del Ayuntamiento de San Fernando con "la promoción de una cultura democrática basada en la libertad de prensa".