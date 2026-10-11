San Fernando (Cádiz) inicia la instalación de la nueva zona infantil en la Plaza de las Alegrías

Obras en el parque infantil de la plaza de las Alegrías en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha comenzado esta semana los trabajos de desmontaje del antiguo parque infantil de la plaza de las Alegrías, en Camposoto, donde se va a llevar a cabo una "renovación integral" para convertir este espacio en "una de las zonas de juego más singulares de la ciudad".

Según una nota remitida por el Consistorio isleño, con esta instalación, se continúa avanzando en la transformación de los espacios públicos con actuaciones destinadas a "mejorar la imagen urbana, renovar las infraestructuras y ofrecer nuevos servicios a la ciudadanía" para hacer que la ciudad sea "más atractiva y preparada para generar oportunidades, favorecer la actividad económica y atraer nuevas inversiones y empresas".

En este sentido, esta plaza es un lugar "muy frecuentado por niños y familias del entorno", que en las próximas semanas comenzarán a ver cómo "cambia por completo para ofrecer nuevas posibilidades de ocio y convivencia", ha explicado el Ayuntamiento.

Al hilo, la renovación supondrá un "salto cualitativo tanto por las dimensiones de las instalaciones como por la variedad de juegos y experiencias que ofrecerá". Así, el "elemento protagonista será un gran barco pirata, que invitará a los más pequeños a imaginar aventuras mientras trepan, recorren pasarelas, exploran diferentes plataformas y disfrutan de sus toboganes". Junto a él se instalará una segunda embarcación con forma de carabela, además de otros elementos que "ampliarán las opciones de juego para diferentes edades".

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado la importancia de que los espacios públicos "respondan a las necesidades de las familias y acompañen el crecimiento de los barrios", pues quieren que los niños tengan espacios en los que "jugar sea una aventura, pero también lugares cómodos y agradables para las familias, que forman parte de la vida cotidiana de nuestros barrios", ha señalado.

El proyecto contempla el citado barco pirata, de aproximadamente quince metros de largo, nueve metros de ancho y 6,6 metros de altura, que contará con distintas estaciones de juego bajo su cubierta, miradores, escaleras de cuerda, accesos adaptados, plataformas y salidas con toboganes y postes de bombero. Su diseño "permitirá trabajar el equilibrio, la coordinación y la orientación espacial, además de fomentar la interacción entre los pequeños".

Por otro lado, la carabela cuenta con unos seis metros de longitud, equipada con tobogán, prismáticos, escalera de cuerda, hamaca, ruedas giratorias y otros elementos interactivos. También se instalará un juego de balanceo con forma de león marino, pensado para "favorecer el desarrollo de las habilidades motoras y la percepción corporal".

MÁS ACCESIBLE Y SEGURO

Asimismo, "la inclusión será otro de los ejes de esta renovación", pues el proyecto incorporará una estructura de columpios con capacidad para seis unidades, entre ellas asientos convencionales, opciones para niños pequeños y un asiento inclusivo. También se instalará un balancín inclusivo, "ampliando las posibilidades para que menores con distintas capacidades puedan disfrutar del espacio".

Otra de las "mejoras relevantes" será la sustitución del pavimento de baldosas de seguridad por un suelo continuo de material amortiguador. Esta solución "permitirá disponer de una superficie más uniforme, facilitará el tránsito y las labores de mantenimiento y evitará los problemas que pueden ocasionar las juntas o el desplazamiento de las losetas". El nuevo acabado combinará distintos colores y formas para "dar personalidad al recinto y diferenciar visualmente las áreas de juego".

Además, el parque contará con una valla perimetral de color verde y mantendrá el "valor añadido de su entorno arbolado, un aspecto importante para integrar las instalaciones en el espacio existente y hacer más agradable la estancia de las familias".

Con una inversión superior a los 200.000 euros y un plazo máximo de cuatro meses, la actuación "permitirá sustituir un área infantil convencional por una instalación más completa, con elementos de gran formato, opciones inclusivas y nuevas condiciones de seguridad y accesibilidad".

En concreto, la adjudicación del proyecto "volvió a atraer a un buen número de empresas --siete-- de referencia del sector de los juegos infantiles en España", ha declarado Cavada. En este caso la adjudicataria es Juegos Kompan SA, lo que ha reflejado "la capacidad de San Fernando para concurrir a procesos de contratación que despiertan el interés de compañías especializadas y que permiten incorporar a la ciudad instalaciones de estas características".

RENOVACIÓN DE TODOS PARQUES

La intervención de la plaza de las Alegrías forma parte del trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para "modernizar las áreas infantiles de San Fernando", con actuaciones repartidas por diferentes barrios y espacios públicos. El propósito es que los niños dispongan de instalaciones "renovadas, seguras y accesibles, adaptadas a las necesidades actuales de las familias".

Por ello, durante los últimos meses se han acometido "mejoras en el parque del Barrero, la plaza Villarubí y la plaza Hispanoamérica, con la incorporación de nuevos juegos y la renovación de pavimentos". En el parque del Barrero se ha instalado, entre otros elementos, un cono giratorio que amplía las alternativas de diversión. El concejal de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano, Javier Navarro, ha subrayado que esta línea de trabajo "responde a una planificación que busca llegar progresivamente a los distintos puntos de la ciudad".

En Villarubí también se han actualizado las instalaciones, mientras que en Hispanoamérica se ha habilitado una nueva zona infantil con "juegos adaptados para menores con movilidad reducida". A estas actuaciones se ha sumado la intervención en el parque de Las Huertas.

La renovación de los espacios de juego también ha llegado a la plaza del Merendero, el parque Almirante Laulhé y la plaza de los Barcos. En el parque Laulhé, además de "mejorar las instalaciones infantiles, se ha renovado el pavimento", con una combinación de suelo continuo de caucho y césped artificial.

Asimismo, se han añadido las actuaciones realizadas en La Ardila y las intervenciones previstas en la plaza del Fandango y la plaza de las Bulerías, donde también "se renovarán las áreas destinadas al juego infantil". Al hilo, el Ayuntamiento ha incidido en la inversión realizada en Puerto Palos para "mejorar las instalaciones destinadas al ocio de niños y familias".

En palabras de Navarro, "estamos renovando los parques infantiles de nuestros barrios para que las familias encuentren espacios cuidados y los niños puedan jugar en mejores condiciones". No se trata solo de instalar nuevos elementos, sino de "crear lugares de encuentro, convivencia y disfrute, con seguridad, accesibilidad y propuestas pensadas para la infancia", ha aclarado.

Por tanto, el Ayuntamiento "continuará desarrollando actuaciones de mejora y mantenimiento en los espacios públicos, con especial atención a aquellos lugares que forman parte de la vida diaria de las familias y contribuyen a hacer de cada barrio un entorno más agradable para vivir", ha concluido.