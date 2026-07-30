San Fernando (Cádiz) inicia las obras de su nuevo estadio Isla de León con una inversión de 12,5 millones

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante el acto. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y el Club Deportivo San Fernando 1940 han celebrado este jueves el acto simbólico que marca el inicio de las obras del Nuevo Estadio Isla de León, un proyecto que contará con una inversión superior a los 12,5 millones de euros.

El evento, al que han asistido aficionados, representantes institucionales, miembros del club, responsables de la empresa constructora Guamar S.A. e integrantes de la sociedad isleña, ha servido para oficializar el arranque de una actuación que transformará las instalaciones deportivas de la ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado que el inicio de las obras supone "mucho más que la construcción de un estadio". "San Fernando es hoy un proyecto de futuro. Desde que Monchi asumió la dirección del club ha demostrado que existe una enorme ambición, una gran proyección y un camino absolutamente ilusionante por delante. Si queremos un club que piense en grande, también necesitábamos un estadio que estuviera a la altura de ese proyecto", ha afirmado.

Cavada ha explicado que el Nuevo Estadio Isla de León ha sido concebido para acompañar el crecimiento del Club Deportivo San Fernando 1940, con capacidad para unos 8.000 espectadores y unas instalaciones adaptadas a las exigencias del fútbol profesional.

"Estamos construyendo un estadio pensado no solo para responder a las necesidades actuales, sino también al crecimiento que todos queremos y sabemos que llegará para el San Fernando. Es un proyecto que marca el camino hacia el club al que aspiramos", ha señalado la regidora.

El nuevo recinto tendrá la denominación de Estadio Isla de León, una decisión a petición del propio Club Deportivo San Fernando 1940, de sus peñas y de numerosos aficionados, que trasladaron al Ayuntamiento este nombre que hace referencia a la historia de la propia ciudad.

UN PROYECTO QUE TRASCIENDE LO DEPORTIVO

Durante su intervención, Cavada ha incidido en que la nueva infraestructura supone una apuesta para toda la ciudad. "Este estadio es, por supuesto, para el San Fernando, pero sobre todo es un proyecto de ciudad", ha afirmado la alcaldesa, quien ha recordado que las nuevas instalaciones permitirán acoger grandes acontecimientos deportivos y de otra naturaleza, además de incorporar un futuro centro de congresos y convenciones en los espacios previstos bajo el graderío.

Asimismo, ha destacado que la actuación permitirá liberar cerca de 35.000 metros cuadrados que favorecerán la ampliación del área comercial de Bahía Sur. "Todo ello reforzará a Bahía Sur como un espacio comercial de referencia, competitivo y con nuevas oportunidades de desarrollo. En definitiva, estamos construyendo un estadio pensando en el deporte y en nuestro club, pero también en el crecimiento económico, la actividad y el futuro de San Fernando", ha subrayado.

Uno de los momentos más emotivos del acto lo ha protagonizado el presidente del Club Deportivo San Fernando 1940, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', quien ha trasladado la ilusión con la que la entidad afronta el inicio de este proyecto. "Mi deseo está claro. Que los niños cañaíllas tengan la misma ilusión por venir al Estadio Isla de León a ver a sus ídolos que la que tenía yo cada domingo en el Madariaga", ha expresado.

Asimismo, Monchi se ha mostrado convencido de que el nuevo recinto acompañará los éxitos deportivos del club en las próximas décadas y ha confiado en que "el Club Deportivo San Fernando 1940 vuelva a vivir tardes de gloria en la Liga de Fútbol Profesional y que este estadio sea testigo de ello".

El arquitecto del proyecto, Manuel Díaz Periñán, y el director general de Guamar S.A., Jorge Fradeja, han puesto también en valor la calidad técnica y constructiva de una infraestructura concebida para responder a las necesidades del fútbol moderno.

La ceremonia ha concluido con la firma del acta de inicio de las obras por parte de la alcaldesa y del director general de Guamar S.A., con Monchi y el arquitecto responsable del proyecto como testigos del acto.

A continuación, el capitán del primer equipo, Juanje, ha depositado sobre el escenario una cápsula del tiempo que reúne los deseos y mensajes escritos por aficionados e invitados. La caja será enterrada durante el desarrollo de los trabajos como legado para las futuras generaciones y como símbolo de la ilusión compartida con la que comienza la construcción del Nuevo Estadio Isla de León.

El acto ha finalizado con la interpretación del himno del Club Deportivo San Fernando 1940.

UN ESTADIO PREPARADO PARA EL FUTURO

El proyecto contempla la transformación integral del actual estadio municipal para convertirlo en un recinto dedicado exclusivamente a la práctica del fútbol, adaptado a los estándares exigidos para el fútbol profesional y preparado para albergar 8.000 espectadores.

La actuación mantendrá la actual tribuna, que será rehabilitada, trasladará el terreno de juego eliminando la pista de atletismo y construirá un nuevo graderío en dos niveles. Además, incorporará nuevos vestuarios, cabinas de prensa, zonas de hospitalidad, sala medicalizada, espacios para los cuerpos de seguridad, accesibilidad universal, nueva iluminación, aparcamientos y una completa urbanización del entorno.

El diseño también deja previstos espacios dotacionales bajo la grada principal para futuros usos, entre ellos un centro de congresos y convenciones, reforzando el carácter multifuncional de un equipamiento concebido para convertirse en uno de los grandes motores deportivos, sociales y económicos de San Fernando.