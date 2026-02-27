San Fernando (Cádiz) reivindica el 8M con una programación centrada en la educación, cultura y la defensa de la igualdad

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a la concejala de Mujer, Isabel Blanco, en la presentación del programa por el 8 de marzo - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha presentado la campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema 'Míranos bien', que se despliega con una programación centrada en la educación, la cultura y la defensa de la igualdad, y con un mensaje frente a los discursos de odio y los intentos de retroceso.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a la concejala de Mujer, Isabel Blanco, han presentado este programa, destacado que se está ante un contexto "especialmente complejo" marcado por "el auge de la ultraderecha, el retroceso de derechos en distintos países, el negacionismo de la violencia de género y el repunte de asesinatos machistas y violencia vicaria".

En ese sentodo, Cavada ha mostrado su preocupación por "la normalización de discursos misóginos que se está escuchando, el cuestionamiento de derechos conquistados y que se están volviendo a cuestionar, la proliferación de agresiones grupales entre jóvenes y la cosificación del cuerpo de mujeres y niñas".

Asimismo, ha puesto el foco en las nuevas formas de violencia digital, como la difusión no consentida de imágenes íntimas o el uso de inteligencia artificial para generar desnudos falsos.

Durante su intervención, ha señalado el papel ambivalente de las redes sociales, que por un lado permiten visibilizar "la grave situación" de las mujeres en Afganistán, el aumento de feminicidios en México y Argentina o casos de violencia sexual como el de la francesa Gisèle Pelicot, pero advirtiendo también que son el canal por el que se expanden discursos machistas "que están calando de forma preocupante entre la juventud".

Es por eso que este año se refuerza en esta campaña la coeducación como herramienta clave y dirigiendo buena parte de las acciones de este 8M a la comunidad educativa.

Bajo el lema 'Míranos bien' la campaña institucional invita a una reflexión colectiva sobre la mirada hacia las mujeres, que tienen "proyectos, sueños, deseos y el mismo derecho a desarrollarse en libertad e igualdad". Esa es la idea del spot que se ha realizado en esta edición para su difusión a través de las redes sociales.

Entre las actividades programadas, como novedad, el 8 de marzo se celebrará en el Real Teatro de las Cortes, donde se llevará cabo un acto de carácter intergeneracional que unirá dos proyectos.

Por un lado, 'El Legado. Palabras de Vida', donde asociaciones de mujeres compartirán sus reivindicaciones. Por otro, 'Flappers', un proyecto que rinde homenaje a mujeres referentes de rebeldía, libertad y sororidad, con intervenciones artísticas de talentos locales como Carmen García Curbelo, Lucía Baizán, Alba Carmona, Rocío Vázquez e Irene Carrasco.

El resto de la programación se articula en dos grandes bloques complementarios. Por un lado, se ha diseñado un bloque centrado en el debate y la reflexión frente a los discursos misóginos y negacionistas, así como en el análisis de las nuevas formas de violencia que afectan especialmente a mujeres y niñas.

La programación arranca el 4 de marzo con la celebración de la Jornada Feminista, que contará con dos voces de referencia en el ámbito del feminismo y la comunicación. Participarán Graciela Atencio, periodista y directora de Feminicidio.net y de la Escuela Abolicionista Internacional, y Ana Bernal-Triviño, periodista, investigadora y divulgadora, que ofrecerá la ponencia 'Periodismo y violencia machista: cómo desmontar bulos', centrada en el papel de los medios frente a la desinformación y el negacionismo.

El 11 de marzo se proyectará en el Centro de Congresos, 'Ellas en la ciudad', con coloquio posterior con la directora Reyes Gallego. Este documental narra la historia de mujeres que llegaron a ciudades que inicialmente les daban la espalda, y cómo lograron transformarlas. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Carmen a Mejor Largometraje Documental.

El 18 de marzo tendrá lugar una nueva edición de 'Con Voz de Mujer', un espacio de conversación que parte de la premisa de que dialogar es el inicio de algo transformador. Este foro para compartir, reflexionar y escuchar contará con la participación de Samantha Hudson, Yolanda Domínguez, Mara Mariño y Mabel Lozano, y estará presentado por Carolina Ferre.

Dentro del apartado de teatro y pensamiento crítico, Paloma San Basilio protagoniza 'Dulcinea', una obra que confronta el ideal femenino construido desde el imaginario masculino con la realidad de las mujeres, estableciendo un paralelismo plenamente vigente sobre la imagen y el papel que históricamente se les ha asignado.

El trabajo con la comunidad educativa ocupa un lugar central en la programación. El monólogo 'No solo duelen los golpes', de Pamela Palenciano, se dirige al alumnado de cuarto de ESO, Bachillerato y ciclos superiores como herramienta pedagógica para la prevención de la violencia machista. Además, la propia Palenciano impartirá formación específica al profesorado bajo el título 'Cuando dicen 'no al feminismo', ¿qué hacer en el aula?', respondiendo a la demanda de los centros y reforzando la coeducación como estrategia clave.

A ello se suma el taller participativo '¿Conocemos a las mujeres que inventan el mundo?', dirigido a alumnado de la ESO, que visibiliza inventos y descubrimientos realizados por mujeres al tiempo que promueve la reflexión sobre corresponsabilidad y desigualdades persistentes.

El segundo gran bloque de la programación se centra en la visibilización y el empoderamiento, poniendo el foco en el reconocimiento de las mujeres, sus aportaciones y su papel transformador en todos los ámbitos. En este marco se celebrará un concierto del alumnado del Conservatorio de San Fernando dedicado a la mujer y a su legado cultural.

También se representará 'Las Poderío', un espectáculo que combina teatro, danza y música para abordar, desde el humor y la profundidad, cuestiones como la brecha salarial, los roles de género, la presión estética o la corresponsabilidad, y que ha sido reconocido como Mejor Espectáculo de Sala en el Festival Territorio Violeta.

Asimismo, 'Las Olvidadas', de Mercedes de Córdoba, rinde homenaje a Las Sinsombrero de la Generación del 27 y a tantas mujeres silenciadas por la historia.

El humor también tendrá su espacio con Lalachús y Bertus, que incorporan la comedia como herramienta de reflexión social. Además, se podrá visitar la exposición de Antonio Mota, un homenaje a las mujeres y a sus múltiples identidades en la sociedad actual.