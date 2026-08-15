San Fernando rinde un emotivo homenaje al Chato de La Isla en el centenario de su nacimiento

Homenaje al Chato de La Isla en el centenario de su nacimiento - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

CÁDIZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Familiares, aficionados y vecinos de San Fernando (Cádiz), dentro de la programación conmemorativa del centenario del nacimiento del Chato de la Isla y tras la multitudinaria Misa Flamenca celebrada el pasado jueves 6 de agosto en la Iglesia del Carmen, han vuelvo a reunirse en la Plaza Emperador Carlos para rendir homenaje a una de las grandes voces del flamenco isleño.

El concierto homenaje, celebrado junto a la Peña Flamenca El Chato de La Isla, reunió sobre el escenario a numerosos artistas que quisieron recordar su figura y mantener vivo su legado, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre otros, han participado Pedrín García, El Peque de La Isla, Aguilar de Vejer, Javi de Padilla, María Romero, Manuel Lucas, Juan Vidal, Pedro Íñigo, Nuria Carrasco, Lola La Chiri, Eva Pedreño, Jesús Moreno, Paco Pérez y José Malia, y los guitarras Carlos Valverde y Mesi.

La velada ha estado marcada por la emoción, el respeto y el reconocimiento a quien fue una referencia imprescindible del cante flamenco.