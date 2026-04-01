Sanz acompaña a las hermandades de la Amargura y el Prendimiento de Jerez (Cádiz) en sus salidas del Miércoles Santo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, coge el llamador para hacer la levantá en la salida de la Hermandad de La Amargura de Jerez de la Frontera (Cádiz). - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asistido en la jornada de este Miércoles Santa a la salida de dos hermandades de la Semana Santa de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, que vive uno de sus días grandes con la procesión del Señor del Prendimiento, en el barrio de Santiago.

Hasta allí se ha desplazado el consejero, para vivir en primera persona la salida de la Hermandad del Prendi, una cofradía que tiñe de rojo y blanco las calles de Jerez cada Miércoles Santo y que no volverá a su templo, en este barrio gitano, hasta bien entrada la madrugada del jueves por el sinfín de saetas que le cantan durante su recogida.

Antes, a las 17,00 horas, Antonio Sanz ha acudido a la Parroquia de San Juan Bautista de los Descalzos, donde ha iniciado su estación de penitencia la Hermandad de La Amargura con el paso de misterio de la Flagelación y el palio de la Virgen de la Amargura, otro de las escenas clave de este Miércoles Santo.

A su llegada a esta iglesia, el consejero ha comentado como curiosidad con los miembros de la cofradía que él fue monaguillo en este lugar cuando era más pequeño. De hecho, la levantá del palio de la dolorosa jerezana de la calle Medina antes de abandonar su templo se ha dedicado al consejero como gesto por asistir a esta salida procesional.

En ambas salidas ha estado acompañado por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y por integrantes del gobierno local en el Ayuntamiento.