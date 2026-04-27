Sanz pide la dimisión de la ministra de Sanidad: "Solo le preocupa el titular y el tuit que va a poner"

Antonio Sanz, en una atención a medios en una imagen de archivo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno por el PP de Cádiz a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Sanz, ha afirmado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "es una incompetente que no merece un minuto más estar como ministra de Sanidad" porque "ha demostrado claramente que no le preocupa absolutamente nada la sanidad en España", achacándole además que "en las reuniones sólo le preocupa el titular y el tuit que va a poner, pero la sanidad no".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz ha manifestado que el cuarto paro de los médicos desde el mes de diciembre como huelga contra el Estatuto Marco "es una huelga contra el Gobierno de España", acusando a la ministra y al propio Ejecutivo central de "irresponsable".

"Mónica García ha demostrado que la sanidad le importa nada", ha afirmado Sanz, quien ha añadido que "es algo que ya se veía venir", porque "esta mujer en las reuniones sólo le preocupa el titular y el tuit que va a poner, pero la sanidad no". Además, el dirigente del PP ha manifestado que "le preocupa tan poco que todavía no se ha sentado nunca con los médicos, que llevan meses pidiendo que se sienten a negociar una serie de propuestas de mejora".

Por ello, ha criticado la "absoluta incapacidad negociadora de la ministra de Sanidad, que no tiene ningún interés en encontrar una solución", ya que "quienes sufren la huelga y las consecuencias son las comunidades autónomas", ya que el ciudadano piensa además que es culpa de las comunidades autónomas, que es "donde se suspenden los procesos asistenciales, las consultas, las operaciones o los tratamientos".

"Esto es una huelga contra la ministra, a la que le da exactamente igual, lo cual es una irresponsabilidad", ha afirmado Sanz antes de pedir "que dimita". "Si este fin de semana ha anunciado que ella va a ser candidata porque su único objetivo es echar a Ayuso, que se vaya y que pongan a otro que sea capaz de negociar con los médicos", ha abundado el dirigente del PP, que ha señalado que la Junta y el PP apoyan a los médicos.

Además, ha insistido en que la "irresponsabilidad de la ministra es muy grave" porque "significa un impacto económico de 111 millones de euros y un impacto directo para las listas de espera". "Lo que hoy está pasando ya en los hospitales y en los centros de salud de Andalucía de pérdida de actividad, 50.000 actos asistenciales diarios, es por culpa de la ministra, es una huelga contra el Gobierno de España", ha incidido.