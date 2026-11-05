Sanz promete "seguir incrementando el número de psicólogos": "El impacto de una emergencia puede acompañar toda la vida"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante la XIV edición de 'La Noche de la Psicología'. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía de "seguir incrementando el número de psicólogos" en la sanidad pública y ha advertido de que "el impacto psicológico de una gran emergencia puede acompañar a una persona toda la vida".

Así lo ha señalado este jueves por la tarde durante la XIV edición de 'La Noche de la Psicología', dedicada al Carnaval y organizada por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en Cádiz. Durante su intervención, ha expresado su pesar por el accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido 69 personas, y ha recordado que tanto las víctimas como sus familiares "tienen un terrible shock que superar". Asimismo, les ha trasladado un mensaje de "condolencia y solidaridad" a todos los afectados. "Hay heridas que no sangran, pero que dejan una huella y una carga muy difíciles de borrar", ha lamentado.

En este sentido, el vicepresidente primero de la Junta ha agradecido la labor desarrollada con "extraordinaria profesionalidad" por los colegios de psicología de Andalucía Oriental y Occidental ante catástrofes como las inundaciones, los terremotos, los incendios --como el de Los Gallardos, en Almería-- y los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz.

Asimismo, ha destacado la importancia de la atención psicológica tanto a las víctimas como a los profesionales que intervienen en estas emergencias, que también necesitan apoyo tras afrontar situaciones de gran impacto. En este sentido, ha subrayado que los convenios y acuerdos de colaboración "permiten cuidar a los equipos" y ha puesto en valor el trabajo formativo de los colegios profesionales. Como ejemplo, ha recordado la experiencia de formación sobre terremotos dirigida a 800 intervinientes, así como la actividad destinada al voluntariado que se celebrará el próximo lunes 9 de noviembre y que estará centrada en la atención psicológica a personas afectadas por grandes emergencias.

En este contexto, Sanz ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana el Plan Sectorial Sanitario, que "incorpora por primera vez, de manera prioritaria, la atención psicológica dentro de un modelo integral de coordinación sanitaria". Se trata de un plan enmarcado en el dispositivo de emergencias, pero centrado específicamente en la respuesta sanitaria ante emergencias colectivas, en el que se integran el 061, el 112, los servicios de extinción y rescate, las fuerzas de seguridad y los profesionales de la psicología.

Por otra parte, ha destacado los avances registrados en los últimos años en el sistema sanitario público andaluz, que ha pasado de contar con 278 psicólogos clínicos a 434, lo que supone la incorporación de 156 profesionales más y un incremento del 56%. "Nuestro objetivo es seguir incrementando el número de facultativos", ha apostillado.

Asimismo, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que "autorice más plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR) para seguir avanzando en la integración de esta profesión en el sistema". "Tenemos que continuar trabajando para ser un referente en materia de salud mental, y eso lo estamos haciendo gracias a una transformación importante", ha señalado.

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que la Junta de Andalucía ha incorporado en los últimos años 75 nuevas infraestructuras destinadas a la salud mental, además de reforzar la atención a la población infantojuvenil mediante la creación de unidades específicas de salud mental, hospitales de día y unidades de hospitalización propias. También ha destacado la implantación de itinerarios asistenciales diferenciados para menores de 18 años en prácticamente todos los recursos disponibles.

En este contexto, ha anunciado la próxima puesta en marcha en Granada de un centro de integración y recuperación en salud mental que reunirá, por primera vez en una misma instalación, todos los recursos disponibles, incluidos los de la propia Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

El objetivo, según ha explicado, es mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta de los distintos equipos y servicios, entre ellos los de tratamiento intensivo comunitario, las unidades de rehabilitación de salud mental, las unidades de rehabilitación de alta dependencia y los programas de apoyo. Según ha señalado, este centro contará con unas instalaciones adaptadas a estas necesidades y aspira a convertirse en "un modelo para seguir avanzando" en la atención a la salud mental.

Por último, ha destacado que ya se ha finalizado un nuevo protocolo de prevención de la conducta suicida, elaborado en coordinación con las consejerías de Educación y Sanidad y los servicios sociales. La iniciativa pretende contribuir a reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto de la conducta suicida en Andalucía. A ello se suma la aprobación, el pasado mes de mayo, del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesma).