Sanz señala que el brote de sarna en profesionales del hospital de Algeciras se ha superado con un tratamiento eficaz

Antonio Sanz atiende a los periodistas en Córdoba. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que tras la detección de varios casos de sarna entre profesionales del hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz) se activaron los protocolos en su momento con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores y "ya se ha finalizado", se ha "superado con un tratamiento eficaz".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha explicado que entre el protocolo activado se estableció que los profesionales no acudieran a su puesto de trabajo hasta 24 horas después de recibir el tratamiento, además de intensificarse las labores de limpieza e informar a los profesionales sobre prevención y control.

Igualmente, se activó la vigilancia para detectar posibles nuevos casos, ha indicado el consejero, que ha afirmado que "el tratamiento ha sido eficaz y a las 24 horas de su aplicación las personas han dejado de ser contagiosas y han podido reincorporarse a su actividad". Además, se ha completado con una segunda dosis a la semana y por tanto, "se ha superado ese hito".

En cuanto a las causas o el origen que han podido producir esos casos de sarna, el consejero de Sanidad ha apuntado que "todo se investiga siempre y hasta no tener conclusiones no se puede precipitar acontecimientos".