Sanz señala que la licitación de las obras del Conservatorio 'Paco de Lucía' de Algeciras (Cádiz) será de 5,5 millones

El candidato 'popular' de la provincia, Antonio Sanz, de cara a las próximas elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía durante un acto de partido. Imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que la licitación de las obras del Conservatorio Profesional de Música 'Paco de Lucía' de Algeciras (Cádiz) alcanzará un importe de "5,5 millones de euros".

Acompañado por la coordinadora de Educación del PP-A, María del Carmen Castillo, ha explicado que la actuación cuenta ya con la autorización de Patrimonio para la demolición del edificio actual y que se han completado todos los trámites necesarios, lo que permitirá impulsar de forma definitiva el proyecto en las próximas semanas. "Si el PP continúa al frente del Gobierno de la Junta tras las próximas elecciones, el nuevo conservatorio será una realidad, porque Juanma Moreno y el PP cumplimos", ha señalado, según ha trasladado el partido en una nota.

El nuevo conservatorio se diseñará como un edificio moderno que incluirá un auditorio con capacidad para 250 personas, numerosas aulas especializadas, biblioteca, espacios para profesorado y alumnado, así como un patio central de más de 1.000 metros cuadrados destinado a actividades culturales. Se trata, según ha destacado, de "unas instalaciones de primer nivel para los cerca de 500 estudiantes y más de medio centenar de docentes que actualmente atiende el centro, además de para el conjunto de la ciudadanía de Algeciras".

El candidato popular lo ha anunciado antes de mantener un encuentro sectorial en Algeciras junto con la coordinadora de Educación del PP-A y candidata número dos por Almería con representantes de la comunidad educativa de la comarca a los que ha ratificado "la importancia que para el Partido Popular tienen las políticas educativas".

Así, ha puesto en valor las inversiones que se han llevado a cabo en la provincia en el plano educativo. "Solo en la ciudad de Algeciras han sido con 33 actuaciones durante esta legislatura por importe de 5,4 millones de euros", ha destacado, poniendo como ejemplo la reforma integral de la Escuela de Arte, la ampliación y reforma de este CEIP Puerta del Mar o la ampliación del IES Baelo Claudia.

Igualmente, ha detallado la apuesta por la formación profesional, que ha permitido que la comarca cuente "con 123 ciclos de grado superior y con más de 3.000 alumnos matriculados, que están alcanzando un 95% de ocupación en el mercado laboral".

"Hemos puesto a disposición de los jóvenes una oferta educativa completamente adaptada a las necesidades del Campo de Gibraltar", ha afirmado, en relación con la implantación de nuevos ciclos formativos como el Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial, que se impartirá en el IES Torre Almirante de Algeciras; el Grado Superior de Química Industrial en el IES Mediterráneo de La Línea de la Concepción, que cuenta con una especialización en hidrógeno verde; el Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística en el IES Almadraba de Tarifa; y el Grado Superior de Transporte y Logística en el IES Mar de Poniente de La Línea de la Concepción.

Para el candidato popular, "este Gobierno es consciente de la extraordinaria importancia que tiene la Formación Profesional en el futuro de los jóvenes", motivo por el cual la Consejería de Educación ha ofertado en la provincia, para el curso 2025/2026, un total de 21.659 plazas de nuevo ingreso. "Estas cifras suponen la creación de 6.216 nuevas plazas en seis años, lo que representa un incremento del 42%", ha valorado.

De cara al próximo curso escolar 2026/2027, ha adelantado además que la oferta se ampliará con siete nuevos grados superiores, cuatro grados medios y un curso de especialización, todos ellos "orientados a ámbitos con alta demanda en el mercado laboral".

Los representantes populares han defendido que el gobierno de Juanma Moreno "ha aumentado el presupuesto en Educación un 87%, pasando en ocho años de los 339 millones que se invertían en 2018 a los 636 que se invierten actualmente". "Gracias a ello, Algeciras cuenta con 187 docentes más y 41 profesionales de atención a la diversidad más, como tiene ahora a pesar de contar con 772 alumnos menos de necesidades especiales", ha resaltado.

Al hilo de lo anterior, ha asegurado que "es una apuesta sin precedentes por la educación en el Campo de Gibraltar, que es lo que está en juego el próximo 17 de mayo". "Algeciras y el resto de la provincia de Cádiz no pueden permitirse abandonar esta senda de estabilidad y crecimiento que hemos emprendido desde hace ocho años en la educación", ha defendido, incidiendo en que "está en juego el futuro de nuestros hijos".

Por su parte, Castillo ha planteado los retos que se plantea el PP de cara a la próxima legislatura pasan por seguir impulsando la educación y la Formación Profesional "porque es hablar de oportunidades y una parte importante de la bajada del desempleo tiene que ver con la formación y la mejora de oportunidades para conseguir un buen empleo", ha indicado.

Al respecto ha indicado que la tasa de abandono escolar en Andalucía "que es la más baja de su historia, siete puntos menos que cuando llegamos y consolidada por debajo del 15%".

Otros hitos señalados por Castillo han sido "seguir invirtiendo en el sistema educativo aunque haya menos alumnado porque necesitamos más recursos para la atención a la diversidad" y "trabajar de la mano del sector para poner el foco en las necesidades y seguir avanzando juntos".