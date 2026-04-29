El sector de la pesca artesanal de Cádiz lamenta que el reparto de cuota de atún los aboca a la desaparición

Archivo - Barco de pesca artesanal de la lonja de Conil de la Frontera (Cádiz) - OPP72 - Archivo

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) ha mostrado su preocupación por la nueva regulación de la pesca del atún rojo anunciada por el Gobierno de España, manifestando que en el caso de la flota del Estrecho, "que tenía poca cuota", la subida que tienen "es tan mínima que no le da para seguir viviendo", mientras que al sector artesanal los aboca a la desaparición.

En declaraciones a Europa Press, Nicolás Fernández, gerente de OPP72, ha explicado que para aquellos que no tenían "nada, más de un centenar de barquitos que están en unas condiciones súper precarias en el Estrecho, la situación es más que clara", reiterando que esto conlleva "la desaparición de la flota".

"Nuestras pesquerías han desaparecido porque no tenemos medios porque esto es insostenible y porque se está desmoronando la flota", ha alertado, lamentando que no tienen "nada" porque muchas especies "se han perdido" y que lo que sí que hay es "algas invasoras y atún", de ahí que hayan reclamado en numerosas ocasiones que se les permita pescar estos ejemplares.

En ese sentido, ha criticado que el Gobierno reconozca "la grave situación" que atraviesan puertos como Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras o La Línea, pero que la respuesta se limite a la asignación de 64 toneladas para capturas fortuitas, que supone aproximadamente un 3% de una reserva. La medida "no es justa" y es "totalmente insuficiente para resolver un problema estructural".

Así, ha denunciado que las cuotas actuales, establecidas en 2019 y heredadas de modelos de reparto que se remontan a 2008, "continúan sin cambios significativos en 2026" y que esa falta de revisión "evidencia una desconexión total con la realidad actual de la pesca artesanal".

A pesar de contar "con la mayor cuota de atún rojo de la historia en España", su aplicación "no está siendo equitativa ni está respondiendo a las necesidades reales del sector", apremiando a "dar respuesta a problemas profundos y graves como los que tienen determinadas zonas", como el Estrecho, donde "es inviable seguir con la pesca", tal y como ha argumentado Nicolás Fernández.

El responsable de pesca ha advertido de que esta situación respecto al reparto de la cuota de atún es "un tema político" y no administrativo, acusando a los políticos de la provincia de Cádiz de "no hacer su trabajo ni trasladar el problema que teníamos al Gobierno".

"Algunos sí habrán hecho su trabajo porque le interesa, pero desde luego interés en lo que nos sucede desde Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea, no. Esa es la verdad", ha criticado, aseverando que "el que más tenía, estará más contento, y el que no tiene nada o tiene muy poco, no puede estar contento en la vida".

Desde la organización se ha insistido en que la solución no pasa por retirar cuota a quienes ya la tienen asignada, como los pescadores de Cerco, la pesca del Cantábrico o de las Islas Canarias, Almadraba, Estrecho, incluso mejorarla para éstos, sino "aprovechar este incremento para dar soluciones reales a quienes más dificultades tienen", que se subscribe en el Estrecho de Gibraltar.