Armas, droga y dinero intervenido en una operación en Sanlúcar y Chipiona con seis detenidos. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, en el marco de la denominada 'Operación Carrete', como presuntas responsables de los delitos de secuestro y tráfico de drogas, tras una investigación que ha permitido esclarecer la retención ilegal y las torturas sufridas por un joven en el contexto de un ajuste de cuentas relacionado con deudas del narcotráfico.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre cuando la víctima fue secuestrada por varias personas que la mantuvieron retenida durante horas en una habitación, donde fue sometida a numerosas agresiones físicas con el objetivo de obligarla a satisfacer una determinada cantidad económica.

La investigación fue asumida por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, que lograron identificar plenamente a los presuntos responsables tras determinar que los investigados pertenecían a un grupo criminal asentado en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, vinculado históricamente al narcotráfico y que actualmente gestionaba un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Ante la extrema gravedad de los hechos y con el objetivo de localizar y detener a los responsables la Policía Nacional estableció un dispositivo que culminó, tras obtener las correspondientes autorizaciones judiciales, con tres entradas y registros en diferentes domicilios y la detención de los seis investigados.

Así, durante los registros intervinieron tres armas de fuego, varios machetes y un vehículo todoterreno que había sido sustraído en la Costa del Sol y que estaba preparado para ser utilizado en el transporte de sustancias estupefacientes.

Además, los agentes lograron desmantelar el punto de venta de droga que gestionaba la organización criminal en Sanlúcar de Barrameda, donde localizaron 70 papelinas y 35 gramos de cocaína y heroína, aproximadamente medio kilogramo de cogollos de marihuana, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión y diversos dispositivos electrónicos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, que decretó su ingreso en prisión.