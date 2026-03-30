La Semana Santa de Cádiz será un espacio libre de colillas con el reparto de 8.000 ceniceros portátiles

Archivo - Ceniceros portátiles en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - Archivo

CÁDIZ 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y Ávora, la asociación que gestiona el Scrap de filtros de tabaco que contienen plástico, han impulsado una iniciativa para repartir hasta 8.000 ceniceros portátiles reutilizables durante la Semana Santa, con el objetivo de mantener el espacio público limpio de cenizas y colillas.

La entrega de los ceniceros ha tenido lugar este fin de semana, y se repartirán también los días 2 y 4 de abril en algunas de las zonas con mayor afluencia del centro de la ciudad, como la Plaza de San Juan de Dios, la Plaza del Palillero, la Plaza Pío XII, el entorno de la Catedral, la Calle Nueva y la Calle Ancha, ha indicado la entidad promotora en una nota.

De este modo, la iniciativa se alinea con el esfuerzo municipal por mantener el espacio público limpio durante la Semana Santa y dando continuidad a la colaboración entre Ávora y el Ayuntamiento de Cádiz, que se ha venido desarrollando en los últimos años en distintos momentos del calendario.

Hasta la fecha, la asociación ha distribuido un total de 38.000 ceniceros portátiles reutilizables en la ciudad, en el marco de campañas llevadas a cabo durante los carnavales de 2025 y 2026, así como en la temporada estival de 2025.

Desde 2018, el sector del tabaco impulsa acciones de concienciación en eventos multitudinarios y entornos urbanos a través de la campaña 'Depende de todos', promoviendo la colaboración ciudadana y el uso de ceniceros portátiles reutilizables. Hasta la fecha, se han distribuido más de 420.000 unidades en distintas localidades.