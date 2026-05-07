Subdelegación de Cádiz dice que se trabaja en una solución provisional para abrir los dos carriles de la N-340 en Tarifa

Obras en la N-340 en Tarifa - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha inspeccionado este jueves, 7 de mayo, el estado de las obras de la carretera N-340 en el municipio de Tarifa, a la altura del punto kilométrico 91 que sufrió graves daños debido al frente de borrascas, señalando que se está trabajando en una solución provisional que permita la apertura de un carril por cada sentido.

En una nota, Subdelegación ha indicado se está intentando repercutir "las menores molestias posibles" a los usuarios pero primando "su seguridad", y teniendo en cuenta que el frente de borrascas del pasado invierno y los deslizamientos de tierra acontecidos "no tenían precedentes".

En la actualidad este tramo, con una media de 12.000 vehículos al día, está abierto con un único carril con tráfico alternativo regulado por semáforo. Debido a las dificultades geotécnicas, tiene "escasas posibilidades" de ejecutar ningún tipo de desvío ni itinerario alternativo, con lo cual ha estado en esta situación "un tiempo", provocando "muchas retenciones" y las quejas del sector económico de Tarifa y de su gobierno local.

Como actuaciones previas ya ejecutadas para asegurar la integridad de la carretera, se realizó "de forma inmediata" una reconstrucción de la calzada y una pantalla de micropilotes para evitar que se fuera por completo la carretera.

Subdelegación ha indicado que, tras analizarlo y estudiarlo geotécnicamente, se ha comenzado a trabajar en una solución provisional que permita abrir un carril por cada sentido, con restricciones de ancho y de velocidad, que permitan aliviar los atascos mientras se sigue estudiando geotécnicamente la solución definitiva.

OBRAS EN LA N-340 EN VEJER

La Unidad de Carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, organismo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también está ejecutando otra actuación de reparación de daños ocasionados por las pasados borrascas en el punto kilométrico 36 de la N-340, a su paso por Vejer de la Frontera.

La solución definitiva consistirá en realizar un muro de escollera sin invadir el cauce, lo que obliga a desplazar ligeramente el trazado actual de la N-340.

Como actuaciones previas ya ejecutadas para asegurar la integridad de la carretera, se ha realizado sobre la marcha una protección del talud que estaba siendo erosionado por el arroyo, provocando unas grietas importantes en el carril izquierdo que impedían la circulación por el mismo.

En el momento inicial se cortó totalmente la N-340, habilitando itinerarios alternativos por otras carreteras. Esta decisión se modificó tras los estudios geotécnicos y actuaciones iniciales, abriendo el tráfico con un único carril, situación que se mantiene en la actualidad, como se ha señalado.

Así, tras asegurar la estabilidad y para restituir de cara al verano la vialidad en dos carriles, se ha empezado a realizar un pequeño desvío que posibilitará que, mientras se trabaje en el muro de escollera, durante los meses de verano la carretera esté funcionando en doble sentido, con un carril por cada sentido, no afectando a la capacidad de la vía salvo con alguna restricción de velocidad.