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CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este domingo, 29 de noviembre, debido a motivos operacionales.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se materializa la suspensión de los servicios hasta las 21,00 horas de este domingo 29.

Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota. En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos.