Suspendida la salida del Cartero Real en la Plaza de San Antonio de Cádiz por la previsión de lluvia

Archivo - Cabalgata de Reyes de Cádiz el pasado año, imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado la suspensión de la visita del Cartero Real a la Plaza de San Antonio prevista para la tarde de este domingo debido a la previsión de lluvias.

Estaba previsto que este domingo, 4 de enero, el Cartero Real recogiera las últimas cartas de los niños en la Plaza de San Antonio de 18,00 a 21,00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 4 de enero, los avisos de nivel naranja por fuertes precipitaciones en Cádiz, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes con previsión de que todos los avisos se suspendan a las 21,00 horas.

En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. La Aemet ha precisado que las precipitaciones más intensas se esperan "en la mitad occidental de la comarca" y vendrán acompañadas de tormentas. Asimismo, en las zonas gaditanas de Grazalema, la campiña y el litoral está decretada la alerta amarilla desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas a causa del temporal en el sur de las respectivas comarcas.