Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto para este domingo

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María se han suspendido para este domingo, 17 de mayo, debido a causas técnicas en el caso de El Puerto y a las condiciones de calado en el acceso al puerto de Rota.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé una suspensión hasta las 21,40 en El Puerto y hasta las 13,00 horas en Rota, con posibilidad de que se reactive el servicio.

Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta El Puerto de Santa María y Rota y viceversa.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos), pese a la previsión meteorológica.