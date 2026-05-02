La tarifa media en los hoteles de Cádiz fue de 79 euros en marzo, un 3,5% más que en 2025

Archivo - Hoteles en la playa de la Victoria de Cádiz. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 2 May. (EUROPA PRESS) -

La tarifa media diaria de los habitaciones en los hoteles de la provincia de Cádiz fue de 79 euros en marzo, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025, el quinto más alto de Andalucía, mientras que los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera-- se fijó en 40 euros, un 0,5% menos que en marzo de 2025.

Por contra, el índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en marzo en 106 euros, un dato que es un 1,5% más bajo que hace un año, que hace caer a este territorio a la séptima posición en la lista andaluza, superando únicamente a Córdoba, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

Por zonas turísticas, la tarifa media diaria en la Costa de la Luz de Cádiz fue de 81,88 euros, un 4,5% más que en 2025, y la tercera de Andalucía, mientras que los ingresos por habitación disponible estuvieron en 42,81 euros, con un leve descenso del 0,5% respecto a marzo del año pasado.

Respecto a los puntos turísticos, Cádiz capital, con 95,75 euros en su tarifa media diaria, experimentó una caída del 13,35% en la tasa interanual, sin embargo, Tarifa, que aumentó un 6,11%, estableció esta tarifa en 90 euros. Tras esta localidad se situó Chiclana de la Frontera, con 89,71 euros y un aumento del 22,49% en esta categoría.

En cuanto a los ingresos por habitación disponible, la ciudad de Cádiz fue la primera de la provincia en el ranking andaluz, donde se ubica en la duocédima posición con un coste de 59,68 euros, un 22% menos que en marzo de 2025.

La lista andaluza de puntos turísticos incluye en esta categoría, por orden, a los municipios gaditanos de Chiclana, con 54,25 euros y un 16% de subida respecto al año pasado; Tarifa, con 47,36 euros, un 46,9% más; Algeciras, con 43,48 euros y un 20% más; y Jerez de la Frontera, con 40,90 euros, un descenso del 6,17%.