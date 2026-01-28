Un total de 22 carreteras de la red provincial en Cádiz sufren cortes por el temporal de lluvia y viento

Carretera Grazalema-Zahara afectada por delizamiento de tierras. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que debido a incidencias causadas por el temporal de lluvia y viento, que mantiene a la provincia en alerta naranja, permanecen cortadas un total de 22 carreteras de la red provincial que depende de la Institución Provincial.

Así, en la zona de la Campiña de Jerez y Costa noroeste, se mantiene cortada la CA-5101 (Arcos-Granadilla), del punto kilométrico (pk) 2 al 12; la CA-4107 (Torrecera-Paterna), del pk 0 al 7; la CA-3400, de Santa Teresa, en Rota; la CA-3102, de Macharnudo, en Jerez, entre los puntos 0 y 2; la CA-3105, en Guadalcacín, entre los puntos 0,3 y 1; la CA-3101, de El Barroso, en Jerez, entre los puntos 1 y 5; la CA-3104 (Guadalcacín-Las Mesas), entre los puntos 7 y 7,75; la CA-4102, Las Mesas, entre los puntos 1,8 y 3,3; y la CA-3113 (Puerto Real-La Ina), entre los puntos 13 y 17,90 y del pk 2,6 al 12.

Por su parte, en la Sierra de Cádiz se ven afectadas las CA-6105 de Alberite, en Villamartín, del pk 0 al 15; la CA-9118 de acceso a Setenil; laa CA-9104 (Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas), por deslizamiento de tierras; la CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada; la CA-9101 (Olvera-Coripe), entre los puntos 0 y 8; y la CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime), entre los puntos 7 y 8.

En la zona del Campo de Gibraltar las carreteras afectadas son la CA-8201 (Jerez-Puerto Galis), entre los puntos 2 y 29; la CA-9209 (Algeciras-Los Barrios), del pk 0 al 0,65; la CA-8200, San Pablo-San Martín; la CA-9208, de El Cobre, en Algeciras, entre los puntos 0 y 2; y la CA-9210 de Santuario, en Tarifa.

Finalmente, en la zona de la Janda, Bahía de Cádiz y litoral oeste tan solo se ha visto afectadas por las incidencias ocasionadas por el temporal la CA-6200 (Alcalá de los Gazules-Paterna), en el punto kilométrico del 7 al 8.