Tranquilidad momentánea en El Puerto (Cádiz) al no desbordase el Guadalete por el centro ni en casas de Doña Blanca

El río Guadalete a su paso por El Puerto de Santa María este sábado 7 de febrero. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha trasladado este sábado un mensaje de tranquilidad momentánea a sus vecinos después de que el río Guadalete, que desemboca en este municipio de Cádiz, no se haya desbordado esta madrugada a su paso por el centro ni haya afectado a las viviendas previamente desalojadas de la pedanía rural del Poblado de Doña Blanca.

En un vídeo difundido por el Ayuntamiento de El Puerto, recogido por Europa Press, el alcalde (PP) ha explicado que a las 06,00 horas de esta madrugada coincidía la llegada del río, con un alto caudal, con la pleamar, pero que el agua no ha llegado a los límites del muro de Doña Blanca ni de Pozos Dulces, este último en el paseo marítimo de la localidad.

No obstante, Beardo ha advertido que el río "baja caudaloso" y que con la entrada de la borrasca Marta este sábado, afrontan ahora "un problema" en sus calles, por lo que desde el Ayuntamiento han "redoblado" la limpieza de inbornales para que las calles estén "lo más limpias posibles", así como el arreglo de caminos rurales.

El Ayuntamiento levantaba ayer por la noche las restricciones de movilidad de vehículos y peatones que se habían implantado en el tramo comprendido entre Pozos Dulces y el paseo José Luis Tejada, en el centro de la ciudad, restableciendo el tránsito en esta zona de la ciudad tras constatar que la crecida del río Guadalete estaba "controlada".

Durante el viernes por la tarde se prohibió el acceso al centro ante el riesgo de que el río se desbordase en esta zona al coincidir la llegada de la lámina de agua con la pleamar prevista a las 18,00 horas. Finalmente, esta circunstancia no se dio y se pudo recuperar la normalidad.

En El Puerto siguen desalojados unos 500 vecinos del Poblado de Doña Blanca, de los cuales, una veintena están siendo atendidos en el pabellón Angelita Alta.