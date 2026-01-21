Tres detenidos en Cádiz tras darse a la fuga en un control cuando transportaban cinco tabletas de hachís

Tabletas de hachís halladas en un vehículo durante un control policial en Espera (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

ESPERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a tres personas que intentaron darse a la fuga al verse sorprendidos en un control policial que se estaba realizando en una vía de comunicación de la localidad de Espera, y que transportaban en el vehículo cinco tabletas de hachís con un peso total de 500 gramos.

El servicio tuvo lugar la tarde del pasado 19 de enero durante la realización de un control de personas y vehículos enmarcado en un dispositivo policial dedicado a la lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando en las principales vías de comunicación de la provincia y sus inmediaciones, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los agentes de la Patrulla Unidad de Seguridad Ciudadana de la compañía de Villamartín procedieron a dar el alto a un vehículo que, al aproximarse al control, desobedeció las indicaciones e intentó continuar la marcha, siendo interceptado por el propio dispositivo policial.

Una vez los agentes aseguraron el vehículo, a su conductor y a sus dos ocupantes, procedieron a practicar una inspección minuciosa del vehículo y un registro superficial de las pertenencias. Durante el mismo, los guardias civiles se percataron de que el ocupante que viajaba en la parte trasera trataba de ocultar una bolsa de plástico.

Al ser inspeccionada, se localizó en su interior cinco tabletas de hachís, que arrojaron un peso total de 500 gramos.

Por todo ello, se procedió a la detención de los ocupantes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.