Tres detenidos en un macrodispositivo contra el petaqueo en la desembocadura del río Guadalete en Cádiz

Archivo - Foto de archivo del río Guadalete. - APBC - Archivo

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz han desarrollado en la mañana de este martes un macrodispositivo contra la narcologística del petaqueo por la zona de la desembocadura del río Guadalete, en El Puerto de Santa María, donde han sido detenidas tres personas cuando tripulaban una embarcación neumática cargada con 62 petacas de gasolina. Horas más tarde, los agentes localizaron, ocultos en una parcela de esta zona, 2.750 litros de gasolina, una furgoneta sustraída, una embarcación desinflada y dos motores de 40cv.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos han ocurrido desde primeras horas de la mañana durante el desarrollo de un gran dispositivo policial terrestre, aéreo y marítimo, desplegado por la zona de la desembocadura del río Guadalete, compuesto por más de una treintena de agentes diferentes unidades.

Así, en la primera actuación detectaron varias embarcaciones abarloadas por la zona de la Playa de la Puntilla en El Puerto de Santa María. Durante un seguimiento controlado, observaron que una de esas embarcaciones, cargada con petacas de gasolina, se marchó rumbo al río, momento en el que los guardias civiles lograron interceptarla.

Según ha indicado la Guardia Civil, se trataba de una embarcación neumática, tripulada por tres personas, que transportaba 62 garrafas de gasolina destinadas al suministro y apoyo a las actividades del narcotráfico. Así, procedieron a la detención de tres varones y la aprehensión de la embarcación y la gasolina.

Posteriormente, en el transcurso del mismo dispositivo, efectivos de Seguridad Ciudadana localizaron una parcela próxima a la localidad de El Portal en la que se ocultaban un total de 110 garrafas de gasolina, con aproximadamente 2.750 litros de combustible, dentro de un cuarto de aperos.

En ese mismo lugar se halló una furgoneta sustraída que transportaba en su interior una embarcación neumática desinflada y dos motores fueraborda de 40 cv, todo ello dispuesto para estas actividades ilícitas.