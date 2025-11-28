Tres detenidos como presuntos autores de cometer una quincena de robos en casa y coches en Villamartín (Cádiz)

Joyas y enseres recuperados de robos en Villamartín. - GUARDIA CIVIL

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas, vecinos de Villamartín (Cádiz), como presuntos autores de una quincena de robos en la misma localidad tras las numerosas denuncias interpuestas durante este último mes que habían generado una gran alarma social entre los vecinos, ya que la totalidad de los robos se cometían, de forma indiscriminada, en viviendas del núcleo urbano y, en su mayoría, con moradores de avanzada edad en el interior.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, el método de los detenidos, todos ellos toxicómanos, consistía en la rotura de las cerraduras y escalo a viviendas para sustraer de este modo joyas, dinero, material electrónico, herramientas y enseres personales de valor. La mayoría de los objetos sustraídos fueron localizados en una casa abandonada de la misma localidad, lugar donde los detenidos se reunían para consumir estupefacientes y esconder el botín.

El aumento de presencia policial, así como, la colaboración ciudadana han permitido que la investigación haya concluido con la detención de los tres integrantes de esta banda, dos de ellos hermanos, y la investigación de otra por la comisión de 15 delitos de robo con fuerza en interior viviendas, robo de vehículos y hurtos, así como la recuperación de la casi la totalidad de los objetos robados, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Tras ser puestos a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.

Los hechos comenzaron en el transcurso de este mes de noviembre cuando los agentes del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Villamartín tuvieron conocimiento de una oleada de robos que se estaba produciendo por el núcleo urbano de la zona, tanto en viviendas, en su mayoría con moradores de avanzada edad en el interior, como en el interior de vehículos, robo de los mismos e incluso en una tienda de tatuajes.

Según la Guardia Civil, los robos se estaban cometiendo con total impunidad y con una frecuencia inusual, habiendo ocurrido la gran mayoría en cuestión de una semana, lo que había generado una gran alarma social entre los vecinos de la zona, sobre todo de personas de avanzada edad que viven solas, ya que en alguno de los robos en viviendas habitadas los moradores se han llegado a encontrar a los ladrones dentro.

Así, durante las investigaciones iniciadas por el área de Investigación de Villamartín, en las que apoyaron unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Local, y, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes pudieron ubicar una vivienda abandonada que los tres detenidos utilizaban como guardería de todos los objetos sustraídos y lugar de consumo de estupefacientes habitual.

Fue allí donde los guardias civiles sorprendieron a los autores portando en sus pertenencias parte del botín como joyas, llaves de coches o herramientas, y donde localizaron la mayoría de los objetos que fueron sustrayendo durante los días anteriores. Además, también hallaron joyas robadas en una tienda de compro oro de la localidad, que habían sido entregadas por uno de los hermanos y su propia madre, que se encuentra como investigada por su participación en este hecho.

La investigación continúa abierta a la espera de que varios de los objetos recuperados, procedentes de otros robos, puedan ser reconocidos por sus legítimos propietarios que aún no han interpuesto denuncias. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera, donde se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.