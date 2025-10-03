Tres detenidos en Puerto Serrano (Cádiz) al ser pillados con más de 100 gramos de cocaína y heroína

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a tres personas en la carretera A-384, en la localidad de Puerto Serrano, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, después de que fueran sorprendidos en posesión de más de 100 gramos de cocaína y heroína.

En una nota, la Guardia Civil ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre sobre las 20,00 horas de la tarde, cuando una unidad de Seguridad Ciudadana de Villamartín se encontraban realizando vigilancias y puntos de verificación en las vías de comunicación de la serranía gaditana en prevención al tráfico de drogas.

En un punto concreto de dicha vía, observaron a una persona que se estaba ocultando tras unos contenedores, intentando evitar ser visto por los agentes. Al parecer esta persona se encontraba realizando labores de vigilancia o de punto de encuentro con otras personas para hacer intercambios de droga.

Al detectar que había sido descubierta por los agentes, intentó huir en un vehículo que se encontraba apostado a escasos metros con otros dos ocupantes en su interior. Antes de huir, un hombre y una mujer bajaron del vehículo y se deshicieron de unos paquetes tirándolos hacia la maleza.

Fue entonces cuando los agentes, tras observar esas maniobras sospechosas, decidieron interceptar el vehículo y a sus ocupantes. Acto seguido, localizaron el paquete, que una vez inspeccionado confirmaron que se trataba de heroína y cocaína en roca de gran pureza. En concreto, los agentes incautaron 76,58 gramos de cocaína, 27,43 gramos de heroína y dinero en efectivo de diverso valor.

Por estos hechos se procedió a la detención de estas tres personas, todas ellas vecinas de la localidad gaditana de Torre Alháquime, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Además, algunos de los detenidos tienen varios antecedentes por los mismos hechos.