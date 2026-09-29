Tres detenidos en Sevilla por vender falsamente viviendas que alquilaban previamente en Cádiz

Archivo - Agente de la Policía Nacional. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado en el marco de la operación Cuco una organización criminal dedicada presuntamente a la compraventa fraudulenta de viviendas en la provincia de Cádiz, deteniendo a tres personas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y de Los Palacios y Villafranca como presuntos autores de vender inmuebles de terceros, que alquilaban previamente, sin contar con la autorización de sus legítimos propietarios.

A los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz ha permitido destapar un complejo procedimiento delictivo mediante el cual los investigados conseguían vender viviendas de terceros sin tener autorización para ello.

El modus operandi comenzaba con la búsqueda de viviendas en régimen de alquiler. Una vez localizados los inmuebles, mostraban interés en arrendarlos, utilizando identidades usurpadas para formalizar los trámites tanto de los verdaderos propietarios como de terceras personas que intervenían en los distintos actos jurídicos.

Una vez que conseguían acceder a las viviendas, iniciaban la búsqueda de posibles compradores, principalmente sociedades dedicadas a la compraventa de inmuebles. Para ello, ofrecían las propiedades a precios atractivos pero sin llegar a resultar tan bajos como para levantar sospechas sobre la legalidad de las operaciones.

El siguiente paso consistía en obtener fraudulentamente poderes notariales que les permitieran actuar en nombre de los legítimos propietarios y formalizar las compraventas sin su conocimiento ni consentimiento. Así, utilizaban documentación falsificada e identidades suplantadas, con las que conseguían aparentar la legalidad de las operaciones ante las notarías.

Una vez consumadas las ventas, el dinero obtenido se ingresaba en cuentas bancarias abiertas previamente mediante identidades usurpadas, con el objetivo de disponer de los fondos procedentes de las operaciones fraudulentas.

El conjunto de las declaraciones, los reconocimientos fotográficos y las pruebas obtenidas durante la investigación permitió a los agentes reunir indicios contra los presuntos autores y reconstruir el procedimiento utilizado para cometer las estafas.

El operativo tenía como objetivos principales localizar y detener a los responsables de la trama, así como impedir la continuidad de su actividad delictiva y evitar nuevos perjuicios a los propietarios de los inmuebles.

Los tres detenidos, localizados en Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, cuentan con numerosos antecedentes policiales, principalmente por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.

La operación Cuco se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales especializadas en delitos económicos y patrimoniales, especialmente aquellas que utilizan procedimientos complejos de falsificación documental y suplantación de identidad para cometer estafas.