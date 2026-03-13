Tres detenidos en Cádiz tras un 'vuelco' de droga entre bandas con un herido en la A-381

Un agente de la Guardia Civil con uno de los detenidos por el vuelco de un cargamento de droga en la provincia de Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha esclarecido un 'vuelco' --robo de droga entre bandas-- cometido en la provincia el pasado 6 de julio de 2025 con la detención de tres personas integrantes del grupo que trasladaba la droga por la A-381 (Jerez-Los Barrios), donde se produjo una persecución con un herido.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los 'vuelcos' son una modalidad delictiva sumamente compleja de investigar y esclarecer ya que las víctimas no quieren denunciar que han sido asaltados transportando drogas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 6 de julio de 2025 en la carretera A381, cuando un vehículo con placas de matrícula "dobladas" circulaba en dirección Jerez transportando un cargamento indeterminado de hachís, siendo precedido por un vehículo lanzadera para alertar de posibles controles de las Fuerzas de Seguridad. En ambos vehículos viajan cinco individuos de origen magrebí, tres de ellos afincados en España y dos en Francia.

Por la misma vía de comunicación, se lanzaron en persecución de este convoy un segundo grupo de tres vehículos, que los había localizado en la zona de la Bahía de Algeciras y que se desplaza a toda velocidad por la autovía, haciendo uso de lanza destellos azules similares a los utilizados por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con una conducción "tremendamente agresiva y con grave desprecio hacia el resto de usuarios de la vía".

A la altura del kilómetro 62,5 el grupo perseguidor logró alcanzar, interceptar y tirotear al vehículo perseguido, produciéndose numerosas llamadas de usuarios de la vía alertando a la Guardia Civil.

Por su parte, la Guardia Civil de manera inmediata organizó un dispositivo que localizó el vehículo en cuestión abandonado con hasta once impactos de bala y con sangre en su interior. El vehículo se encontraba vacío y con los asientos traseros abatidos y el asiento del copiloto en su posición más adelantada, confirmando todas las sospechas de un transporte de drogas.

Además, durante la inspección realizada y la batida realizada por los guardias civiles desplegados en la zona, los agentes encontraron a unos 2,5 kilómetros del lugar donde apareció el vehículo, bajo un puente de la vía de unos ocho metros de altura, a un ciudadano francés con heridas de diversa índole, que tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital de Puerto Real.

Con todas estas evidencias, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz-Sección de Delitos Contra las Personas-Homicidios inició la denominada operación "MK Ultra", logrando localizar a los presuntos responsables del vuelco en diversas localidades de la Costa del Sol, conformando una organización perfectamente estructurada y jerarquizada, con acceso a numerosas armas de primera generación y que tomaba multitud de precauciones en su desarrollo diario, hasta el punto de que ni su círculo más próximo conocía donde iban a dormir esa misma noche.

Otra de las dificultades con las que se encontraron los investigadores es que la persona a la que trasladaron al Hospital Clínico de Puerto Real la noche de los hechos, en el momento en que pudo mínimamente valerse por sí mismo abandonó el hospital para desaparecer del país.

Aun así, tras obtener los correspondientes mandamientos de entrada y registro, el pasado 25 de febrero la Guardia Civil procedio a la explotación de la operación realizando cinco registros domiciliarios en la Costa del Sol, Dos Hermanas y Sevilla, deteniendo en estas dos últimas localidades a tres personas por su implicación en los hechos investigados, interviniendo multitud de efectos que dan solidez a los indicios reunidos durante la investigación y que ratifican las conclusiones alcanzas por los investigadores en los hechos investigados.