TSJA ratifica cinco años de cárcel para cinco acusados de alijar 490 kilos de hachís en Zahara (Cádiz)

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS. - Archivo

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado parte de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a cinco años de cárcel a cinco personas por un alijo de 493 kilos de hachís en diciembre de 2019 en la playa de Zahara de los Atunes. Igualmente, ha absuelto a otras cinco personas detenidas posteriormente cuando supuestamente, según el relato policial, venían huyendo en carretera del lugar del alijo.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se produjeron en diciembre de 2019 cuando llegó a la playa de Zahara una embarcación de siete metros de eslora procedente de Marruecos, pilotada por un ciudadano marroquí que cayó al mar y de ahogó. Por su parte, un grupo de personas comenzó a alijar hasta 13 fardos de droga, quedando incluso uno de los vehículos embarrancado en la arena.

Finalmente, fueron detenidos y encausados por estos hechos diez personas, de las que cinco de ellas fueron interceptadas cuando viajaban en dos coches supuestamente procedentes del lugar del alijo. Por ello, la Audiencia condenó a todos los procesados a cinco años de cárcel por un delito contra la salud pública.

Cinco de los acusados recurrieron ante el TSJA que ha estimado sus alegaciones ha decretado su absolución al considerar que la Audiencia parte de la plena aceptación de la tesis policial construida a raíz del informe elaborado tras las ecuchas telefónicas de los móviles incautados a los encusados en un primer momento por los hechos, por lo que "resulta insuficiente para afirmar la autoría de aquellos que se incorporan al procedimiento en una segunda fase", que son los cinco interceptados en dos coches que supuestamente venían del lugar de los hechos, aunque no queda acreditado que estuvieran en la playa.