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CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años de cárcel a una mujer por vender cocaína en su vivienda en Cádiz capital.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en 2022 cuando ante la sospecha de que la acusada venía dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes desde el interior de su vivienda, en Cádiz capital, la Policía Nacional montó un operativo de vigilancia donde comprobó que durante el mes de agosto del referido año la acusada realizó ventas de papelinas de 'rebujito' a varios consumidores que fueron interceptados tras haber realizado la compra.

Por ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a la acusada a dos años de cárcel por un delito contra la salud pública por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud. Por su parte, la defensa presentó recurso ante el TSJA alegando quebrantamiento de normas y garantías procesales y error en la valoración de la prueba.

En este sentido, sostiene que el único agente que pudo percibir que era la acusada quien entregaba las sustancias su identificación no resulta creíble porque en el propio atestado se hizo constar que la investigada intentaba ocultarse tras unas cortinas y un trozo de madera colocado en la ventana.

Asimismo, afirma en su recurso que el edificio era un punto de venta de drogas ocupado en su mayor parte, por lo que las ventas pudieron ser realizadas por cualquier otro vecino, así como que no se ha acreditado que la acusada habitase en el piso bajo desde el que se efectuaban las transacciones, pues residía, también sin título, en el piso primero, cuyas ventanas dan a un patio interior.

Por su parte, el TSJA ha señalado en cuanto a la supuesta imposibilidad de identificar a la acusada por el uso de cortinas y de un trozo de madera que esta cuestión fue expresamente abordada en el plenario y resuelta en la sentencia. Así, señala que el agente instructor explicó que el trozo de madera no cubría la totalidad de la ventana y que desde la calle se veía perfectamente a la acusada efectuando las entregas desde el interior del piso.

Además, añade que no existe contradicción entre esa declaración y lo consignado en el atestado, puesto que el hecho de que la investigada intentara ocultarse no significa que efectivamente lo consiguiera. A ello se añade que las observaciones se reiteraron en seis ocasiones a lo largo de diez días, varias de ellas en horario diurno del mes de agosto y con un modus operandi idéntico.

Por ello, el TSJA concluye que la apreciación de la parte recurrente de que tal identificación es improbable constituye una valoración subjetiva que no basta para tachar de irracional la conclusión alcanzada por quien presenció la prueba.

En cuanto a la hipótesis de que las ventas pudieran haber sido efectuadas por cualquier otro vecino del inmueble, según el TSJA carece de todo apoyo probatorio. Así, explica que los agentes no infirieron la autoría de la condición del edificio como lugar de venta, sino que identificaron visualmente a la persona concreta que realizaba las entregas a través de una ventana determinada del piso bajo.

A juicio del TSJA, la mera formulación de una hipótesis alternativa abstracta, que no encuentra respaldo en dato alguno de la causa, no genera una duda razonable capaz de desvirtuar la prueba directa de cargo.

Por otra parte, respecto al domicilio de la acusada lo relevante a efectos de la tipicidad y de la autoría, según el TSJA, no es si ostentaba o no título alguno sobre la vivienda del piso bajo, ni si residía formalmente en ella o en el piso primero, sino que fue vista realizando las entregas de droga desde el interior de aquella vivienda.

Finalmente, el TSJA, que ha rechazado el recurso, recuerda que la presunción de inocencia no obliga a otorgar mayor crédito a la versión del acusado que a la de los agentes que declaran como testigos, lo que exige es que el tribunal explique por qué opta por una u otra y, en este caso, en la sentencia apelada se plasma esa explicación de forma suficiente y razonable, justificando la credibilidad que otorga al testimonio de los agentes en la ausencia de cualquier motivo espurio, en la persistencia y coherencia de sus declaraciones y en la falta de contradicciones.