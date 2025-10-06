El TSJA ratifica más de cuatro años de cárcel para un acusado de menudeo de droga en Sanlúcar (Cádiz)

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a cuatro años y ocho meses de cárcel por un delito contra la salud pública con el agravante de reincidencia, tras ser detenido en Sanlúcar de Barrameda vendiendo dosis de rebujito --mezcla de cocaína y heroína-- en la calle.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos juzgados ocurrieron en junio de 2022 cuando el acusado fue sorprendido en el callejón del Mono en Sanlúcar vendiendo droga y teniendo en su poder siete papelinas de rebujito, con un peso de 0,48 gramos, así como dinero en efectivo.

Se da la circunstancia de que el acusado cuenta con una sentencia de 2004 que le condena por un delito de salud pública a dos años y tres meses, cuya ejecución consta como pendiente, así como otra de cuatro de 2017 que dejó extinguida en 2020.

Por ello, la Audiencia Provincial en su sentencia por un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud aplicó el agravante de reincidencia y fijó una condena de cuatro años y ocho meses, que fue recurrida al TSJA y desestimada por el alto tribunal andaluz.