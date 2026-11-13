TSJA ratifica más de dos años de cárcel para un acusado de portar once gramos de cocaína en Algeciras

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años y tres meses de cárcel a un acusado de un delito contra la salud pública, con el agravante de reincidencia, tras estar en posesión de 26 papelinas de cocaína, con un peso de 11 gramos en total, en Algeciras.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se produjeron en febrero de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional, que estaban realizando funciones de seguridad ciudadana por la zona de Avenida San Bernabé en Algeciras, observaron que el acusado se encontraba en el interior de un vehículo que estaba mal estacionado.

Cuando los agentes se dirigieron al vehículo con el fin de identificar al conductor, el acusado presentó un claro estado de nerviosismo, siendo por ello requerido para un cacheo superficial, donde sacó de la riñonera un total 26 papelinas de cocaína y 910 euros fraccionados en billetes de diferente importe.

Por ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a dos años y tres meses de cárcel por un delito contra la salud pública con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de agravante de reincidencia.

Por su parte,la defensa del acusado presentó recurso ante el TSJA al considerar que no existen suficientes pruebas de cargo para la condena, al argumentar que la droga que portaba era para su propio consumo, ya que al ser adicto a la cocaína había adquirido una cantidad relativamente elevada de dicha sustancia para que le durara varios días.

Además, alegó que en ningún momento se le vio vendiendo droga y que el dinero que llevaba consigo provenía de las ventas que había llevado a cabo en el quiosco que regenta.

Por su parte, el TSJA ha desestimado el recurso, señalando que si bien es cierto que los policías actuantes no detectaron actos sospechosos de que el acusado pudiera estar dedicándose a la venta de drogas, y de hecho se dirigieron a él porque tenía en coche mal estacionado en la vía pública en horas de madrugada, la cantidad de cocaína que portaba supera en más de un gramo el acopio de un consumidor medio, "siendo reveladora de la preordenación al tráfico".

Asimismo, añade que a eso se ha de unir, como "dato muy relevante", el que se hallara dividida en un tantas papelinas que se poseían en horas de la madrugada en el interior de un coche, así como que el acusado, que contaba con una condena relativamente reciente por hechos similares, exteriorizó un elevado grado de nerviosismo al percatarse de la presencia policial. Igualmente señala que la explicación que ofreció del dinero que portaba no resultó convincente para el tribunal de instancia al no acreditar que, como afirmó por primera vez en el plenario, procediera de las ventas del quiosco que decía regentar.