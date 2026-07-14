La UCA investiga cómo la combinación de cambio climático y nanoplásticos afecta a la salud de los peces de acuicultura

Grupo 'Combistress' con investigadores de la Universidad de Cádiz. - UCA

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) participan en el proyecto coordinado 'Combistress', una iniciativa científica que analiza cómo la combinación de distintos factores de estrés ambiental puede afectar a la salud, el bienestar y el rendimiento productivo de los peces de acuicultura.

El objetivo es comprender mejor cómo responderán las especies cultivadas a escenarios cada vez más complejos, marcados por el cambio climático y la presencia creciente de contaminantes en el medio marino, según ha explicado en una nota la UCA.

El proyecto, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, está integrado por el subproyecto PID2023-149326OB-C21 desarrollado en la Universitat Autònoma de Barcelona (entidad coordinadora del proyecto) y el subproyecto PID2023-149326OB-C22 desarrollado en la Universidad de Cádiz.

Este subproyecto está liderado por catedrático Juan Miguel Mancera, profesor de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales e investigador del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR), y cuenta con la participación de investigadores e investigadoras del grupo Fisiología y Patología en Acuicultura (RNM-216).

Según ha indicado la UCA, los primeros resultados de esta iniciativa se han puesto en común en la reunión intermedia de Combistress, celebrada en el marco del XX Congreso Nacional de Acuicultura, desarrollado en Vigo. Este encuentro ha permitido revisar los avances obtenidos por los equipos de la UAB y la UCA y coordinar los próximos ensayos previstos en la investigación.

Este trabajo utiliza la dorada (Sparus aurata), una de las especies más importantes para la acuicultura mediterránea, como modelo experimental. Así, a través de diferentes ensayos, el equipo estudia cómo interactúan factores como el aumento de la temperatura del agua, la presencia de nanoplásticos en el mar y en la dieta, las altas densidades de cultivo, los cambios de salinidad o periodos de ayuno, situaciones que pueden coincidir en las instalaciones acuícolas actuales y futuras.

Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que el aumento de la temperatura del agua es el factor que ejerce una mayor influencia sobre el crecimiento y el estado fisiológico de los peces. En las condiciones experimentales analizadas por el equipo de la Universidad de Cádiz, las doradas mantenidas a temperaturas más elevadas presentaron un mayor crecimiento, aunque acompañado de una utilización más intensa de sus reservas energéticas, reflejando el esfuerzo fisiológico necesario para mantener ese ritmo metabólico, según ha explicado la UCA.

Por otro lado, según ha señalado, la incorporación de nanoplásticos a la dieta no produjo efectos significativos sobre el crecimiento ni sobre los principales indicadores productivos a corto plazo. Sin embargo, los investigadores sí detectaron cambios más sutiles en determinados parámetros metabólicos, inmunitarios y celulares, lo que sugiere que estos contaminantes podrían provocar respuestas fisiológicas que conviene seguir estudiando en exposiciones prolongadas.

De forma paralela, el equipo de la Universitat Autònoma de Barcelona ha analizado los efectos de la presencia de nanoplásticos en el agua combinados con incrementos de temperatura similares a los previstos en escenarios de cambio climático. Entre los resultados obtenidos destaca la detección de acumulaciones de nanoplásticos en determinados tejidos y alteraciones metabólicas que ponen de manifiesto la complejidad de las respuestas biológicas frente a la combinación de distintos factores ambientales, según han explicado.

La UCA ha indicado que uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no estudia cada factor de manera aislada, sino que analiza cómo interactúan entre sí. Esta aproximación permite reproducir de forma más realista las condiciones a las que pueden enfrentarse los peces en los sistemas de cultivo y generar conocimiento útil para mejorar la sostenibilidad de la acuicultura.

Los avances obtenidos hasta ahora han permitido profundizar en la comprensión de los mecanismos fisiológicos y moleculares que intervienen en la respuesta al estrés de las especies cultivadas. Los experimentos actualmente en desarrollo ayudarán a determinar qué vías de exposición a los nanoplásticos tienen una mayor relevancia y cómo afectan a la salud y al bienestar de la dorada, una información clave para el futuro del sector acuícola, ha concluido la UCA.