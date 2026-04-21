Urtasun dice que la Junta es quien debe trasladar que las carreras de caballos de Sanlúcar sean patrimonio de la Unesco

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID/CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aseverado este martes en el pleno del Senado que su Ministerio "no toma partido nunca" por candidaturas que puedan ser elevadas a la Comisión de Patrimonio para su defensa como patrimonio de la Unesco antes de que las comunidades autónomas decidan sobre ellas en respuesta a una pregunta del PP sobre el impulso y promoción de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ante la Unesco a fin de que esta la declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En su intervención en la sesión plenaria celebrada en la cámara alta en Madrid y recogida por Europa Press, Urtasun ha recordado que en este caso concreto es la Junta de Andalucía quien debe elevar esta petición a la Comisión de Patrimonio, que es la que adoptará la decisión de impulsar la candidatura.

Después, ha explicado Urtasun, el Ministerio de Cultura "hace todo lo posible para obtener ese reconocimiento de la Unesco", asegurando que es lo que se está haciendo con la Ribiera Sacra de la mano de la Xunta de Galicia.

La senadora del PP, María del Carmen Pérez Becerra, ha reprochado al ministro que esperaba de él "algo más" aparte de "volver a culpar a la Junta de Andalucía", asegurando que esta administración y la provincia de Cádiz "están haciendo su trabajo".

"Le agradezco su respuesta, pero permítame decirle que hoy no hablamos de una cuestión menor", ha continuado la senadora, resaltando que las carreras de caballos de Sanlúcar, que se celebran cada mes de agosto en la playa de las Piletas aprovechando la bajamar, son "una seña de identidad de un pueblo, de una provincia y de España", además de "una tradición única en el mundo".

María del Carmen Pérez Becerra ha desglosado algunos de los hitos de este evento, como su declaración en 1997 como Fiestas de Interés Turístico Internacional, "un sello que acredita su proyección exterior y su singularidad" o la Medalla de Andalucía, máxima distinción que concede la Junta.

Ante esto, ha considerado que es "una tradición reconocida, consolidada y respaldada institucionalmente", por lo que le ha pedido al ministro de Cultura "implicación" con este evento y no "palabras ni reconocimiento", reiterando que "Sanlúcar ha hecho su trabajo, la Junta de Andalucía también y la Real Sociedad de Carreras de Caballo lleva décadas preservando esta tradición".

"Las administraciones han dado un paso al frente y el pueblo los respalda, ahora le toca al Gobierno de España, porque esta candidatura no puede avanzar sin su liderazgo, porque estamos ante una oportunidad real de situar a España, Andalucía y a Sanlúcar en el mapa mundial del patrimonio cultural inmaterial", ha concluido.

En su turno de réplica el ministro ha recordado a la senadora del PP el procedimiento a seguir para las declaraciones que se elevan a la Unesco, respondiendo que el Gobierno "toma partido" una vez que se vota en la Comisión de Patrimonio.

Urtasun ha asegurado "tomar nota" de las reflexiones de la diputada, para afirmar acto seguido que su Ministerio "está comprometido con el patrimonio y con la cultura andaluza como nunca", citándole ejemplos de este apoyo en cada una de las provincias de Andalucía, como las obras en el Museo de Cádiz o las actuaciones para proteger el faro de Trafalgar, en la provincia gaditana.

Cabe recordar que en noviembre de 2024 representantes de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar mantuvieron una reunión en la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para presentar toda la documentación incluida en el expediente para declarar estas carreras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Una vez dado este paso es la Junta la que tiene que dar el visto bueno al expediente y elevarlo a la Comisión de Patrimonio para su consideración.