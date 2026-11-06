Vivas agradece las muestras de apoyo de Algeciras (Cádiz) con Ceuta en una visita institucional al Ayuntamiento

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, firmando en el Libro de Honor de Algeciras (Cádiz), durante una visita insitutional al Ayuntamiento, junto al alcalde, Jacinto Muñoz Madrid - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha visitado de manera oficial el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), donde ha agradecido "las continuas muestras de apoyo" mostradas por la ciudadanía de esta localidad desde que a finales del pasado mes de julio se produjera la entrada de miles de migrantes a través de la frontera con Marruecos.

Vivas ha sido recibido por el alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, acompañado por una amplia representación de la Corporación municipal, como ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Ya en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, Muñoz ha dado la bienvenida a Vivas, subrayado que para él y su equipo de gobierno "este momento es especialmente significativo" al ser ya el primer acto institucional de este nuevo equipo de Gobierno, tras la moción de censura contra José Ignacio Landaluce. "Queremos que esta visita quede recogida en la historia de nuestra ciudad", ha afirmado.

El presidente de Ceuta, que ha estampado su firma en el Libro de Honor de Algeciras, ha expresado ante los presentes que para él supone "una enorme satisfacción y un verdadero honor" poder firmar en el Libro de Honor, siendo esta "una ocasión especialmente emotiva por lo que representa esta ciudad y por el cariño que siempre hemos recibido de su gente".

"Quiero trasladar también mi reconocimiento y mi afecto a Jacinto Muñoz. Para mí es una referencia personal e institucional. Le conozco, conozco su trayectoria, su capacidad de gestión, su experiencia y, sobre todo, su compromiso con el servicio público y con el interés general", ha manifestado Vivas.

Además, ha destacado de Muñoz que "ha demostrado siempre una extraordinaria vocación de cercanía y una manera de entender la responsabilidad pública basada en la dedicación a los demás", por lo que le ha deseado "lo mejor en esta nueva etapa".

Posteriormente, ambos mandatarios han intercambiado sendos presentes, recibiendo el alcalde de Algeciras una moneda histórica ceutí y entregando este a Vivas una reproducción de la estatua de Paco de Lucía.