Zona Franca de Cádiz inicia el programa de internacionalización de Blue Core con 15 proyectos de Economía Azul

Programa de internacionalización de Blue Core. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha dado la bienvenida a 15 proyectos empresariales en la primera edición de Blue Exterior, el programa de internacionalización impulsado por Blue Core, el vivero de empresas 4.0 especializado en Economía Azul en un enuentro celebrado este miércoles en el nuevo edificio Zona Base Incubazul.

Según ha explicado la Zona Franca en una nota, el programa, que se desarrollará durante los próximos dos meses, tiene como objetivo acompañar a empresas y proyectos innovadores en la definición de su estrategia internacional, facilitando su acceso a nuevos mercados mediante un itinerario intensivo que combina asesoramiento estratégico, mentorías especializadas y acompañamiento individualizado.

Los proyectos seleccionados han superado un proceso de evaluación conforme a las bases de la convocatoria y han sido valorados por un equipo de expertos en internacionalización y desarrollo de negocio, garantizando así su potencial de crecimiento en entornos globales.

Asimismo, ha señalado que la edición 2026 de Blue Exterior destaca por la diversidad sectorial de las iniciativas participantes, que abarcan desde soluciones tecnológicas avanzadas hasta propuestas vinculadas a la sostenibilidad, la economía circular o la valorización de recursos marinos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentran empresas tecnológicas como ActionTracker, que desarrolla soluciones basadas en IoT e inteligencia artificial para la gestión de activos en entornos industriales; Eonsea, especializada en robótica submarina para la monitorización de infraestructuras; o Macaon, que impulsa sistemas de inteligencia artificial conversacional aplicados a entornos portuarios.

Por su parte, en el ámbito de la biotecnología y la innovación azul, han estado iniciativas como Alga Málaga, centrada en la producción de biomasa de algas para sectores como la alimentación o la cosmética, o Pigmenta Algae, que apuesta por la creación artística a partir de pigmentos naturales marinos.

Además, el sector de la ingeniería y la tecnología marítima está representado por proyectos como Atridel, empresa consolidada en ingeniería naval y offshore, o Black Sand Marine, especializada en plataformas inteligentes para la monitorización del entorno marino. Asimismo, el programa cuenta con propuestas enfocadas a la sostenibilidad y el desarrollo territorial, como Consultora Ambiental Trafalgar, con amplia experiencia en gestión ambiental y Economía Azul.

El ámbito agroalimentario y gastronómico también tiene un peso destacado en esta edición, con proyectos que combinan tradición, innovación y sostenibilidad. Es el caso de Escaramujo Wines, que desarrolla una bodega submarina para la crianza de vinos en el mar; Flavoom, centrado en la valorización de excedentes agrícolas en productos alimentarios sostenibles; Productos La Salá, que trabaja con salicornia y productos del entorno natural de la Bahía de Cádiz; y Salaria Productos, que apuesta por la producción de sal marina de origen con alto valor gastronómico.

Otros proyectos como IDRA, orientado a la digitalización agrícola mediante sensores IoT para la optimización del agua, o EggOn , plataforma de inteligencia artificial enfocada en la trazabilidad y eficiencia energética, reflejan el papel clave de la tecnología en la transformación de los sectores productivos. El programa se completa con propuestas innovadoras en el ámbito del turismo azul, como A Toda Vela - Sea Starlight, que combina navegación y astronomía para ofrecer experiencias sostenibles y diferenciales.

Zona Franca ha indicado que con el arranque de Blue Exterior "refuerza su apuesta por acompañar a las empresas no solo en su desarrollo, sino también en su proyección internacional, facilitando herramientas y conocimiento para transformar su potencial en oportunidades reales de negocio en mercados globales".

Asimismo, ha recordado que Blue Exterior forma parte del ecosistema Incubazul-Blue Core, que ya ha acompañado a más de 100 proyectos empresariales y que continúa ampliando sus líneas de actuación con programas específicos como Blue Accelerator (aceleración de negocio), Blue Financiación (acceso a inversión) y Blue Core 360, un bono de servicios diseñado para mejorar la competitividad de las empresas.

Finalmente, ha indicado que el proyecto Blue Core está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.