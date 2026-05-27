Cádiz presenta su oferta de turismo de golf en un encuentro profesional con agencias de Europa

Una integrante de la representación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz en IMEX, una feria internacional específica del segmento de congresos, reuniones e incentivos (MICE) en Frankfurt - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha promocionado su oferta de turismo de golf en la IAGTO European Convention 2026, uno de los principales encuentros profesionales del turismo de golf en Europa, celebrado este mes de mayo en Málaga y al que ha acudido una representación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

El evento está organizado por la International Association of Golf Tour Operators (IAGTO), la principal organización mundial del sector, que cuenta con más de 2.500 miembros en más de 90 países, entre ellos más de 760 operadores turísticos especializados, ha indicado la Diputación en una nota.

De estos, alrededor de 460 comercializan paquetes turísticos de golf hacia Andalucía. A esta edición de 2026 han acudido 336 personas compradoras internacionales de 41 países.

La celebración del evento en Andalucía este año ha constituido "una oportunidad excepcional" para reforzar la visibilidad de Andalucía y, dentro de ella, de la provincia de Cádiz en mercados prioritarios como el alemán.

La IAGTO European Convention se configura en cada edición como un referente de importancia estratégica para el posicionamiento internacional de la provincia dentro del segmento del turismo de golf, un producto turístico "de alto valor añadido, con gran capacidad de gasto y un fuerte potencial desestacionalizador", ya que su actividad no se circunscribe al verano, según se ha apuntado.

En la provincia de Cádiz existen actualmente más de 20 campos de golf que son visitados cada año por miles de visitantes, personas aficionadas a este deporte y profesionales del golf. Varios de estos campos cuentan con diseños vinculados a nombres reconocidos del golf como Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Jack Nicklaus o Robert Trent Jones Senior, y han acogido destacados torneos a nivel europeo.

CÁDIZ MICE EN IMEX FRANKFURT

La oferta turística de la provincia de Cádiz también ha estado presente de la mano del Patronato Provincial de Turismo en IMEX, una feria internacional específica del segmento de congresos, reuniones e incentivos (MICE) que se ha desarrollado la pasada semana en el recinto ferial de Frankfurt (Alemania).

Con más de 4.000 personas compradoras procedentes de unos 100 países y más de 13.000 participantes, se trata de un evento referente dentro de este segmento.

De la provincia de Cádiz, junto a la representación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, acudieron a esta importante cita las empresas Team Andaluces SLU (DMC), Valentin Sancti Petri Hotel & Convention Centre, Hotel Casa Palacio María Luisa y Hotel Encinar de Sotogrande.