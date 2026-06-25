El ciclo de flamenco Flamencad vuelve el 9 de julio a Cádiz apoyado por la Diputación

Vanesa Beltrán en la presentación del ciclo de flamenco Flamencad. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, ha participado este jueves en la presentación del ciclo flamenco Flamencad en el Palacio Provincial, que está formado por cuatro jornadas que arrancarán el próximo 9 de julio en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz capital.

Junto a la diputada, han intervenido en este acto el promotor y codirector de Flamencad, Curro Velázquez-Gaztelu, los cantaores Esmeralda Rancapino y Antonio Gómez 'El Turry' y una de las presentadoras de este ciclo, Valeria Reyes.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Vanesa Beltrán ha indicado que Flamencad se caracteriza "por seguir aunando y combinando perfectamente la veteranía con la juventud y el flamenco clásico con lo contemporáneo". Igualmente, la diputada de Cultura ha puesto en valor que se haya incluido un espacio propio para la mujer flamenca dentro de su programación.

Beltrán ha destacado que la Diputación de Cádiz va a seguir colaborando con el flamenco, un arte que, según ha desgranado, forma parte de "nuestro legado y nuestras raíces".

Por su parte, Esmeralda Rancapino ha expresado su alegría por ser parte de un festival en el que estará "rodeada de artistas a los que admira". Esta joven integrante de la célebre familia Rancapino ha manifestado estar "deseando que llegue el día". En la misma línea, Antonio Gómez 'El Turry' ha subrayado que es un honor "compartir el cartel" del Flamencad 2026.

La sesión inaugural de Flamencad 2026, el 9 de julio, estará protagonizada por el mítico guitarrista José Fernández Torres 'Tomatito'. En la exitosa y dilatada carrera profesional de este almeriense, se incluye el haber sido el acompañante habitual a la guitarra del cantaor Camarón de la Isla durante dos décadas. Tomatito estará acompañado en el Baluarte por las voces de Morenito de Íllora y Kiki Cortiñas, la guitarra de José del Tomate --hijo de Tomatito-- y la percusión de Joni Cortés.

La siguiente de estas citas tendrá lugar el 16 de julio con las voces de dos artistas de la provincia gaditana, y bajo el título 'La madurez del cante de estirpes flamencas'. Serán Jesús Méndez, procedente de una saga flamenca del jerezano barrio de San Miguel y con más de 20 años de trayectoria, y el chiclanero Alonso Núñez 'Rancapino Chico', heredero de los cantes de Cádiz e hijo del también cantaor Rancapino.

En la tercera de las sesiones, desempeñará un papel especial el baile dentro del espectáculo 'Love Flamenco', una propuesta en la que bailaores, guitarristas y cantaores de primer nivel rinden homenaje a las raíces más tradicionales y las reinterpretan con su puesta en escena. Esta sesión del 30 de julio contará con las actuaciones de 'El Turry', Ezequiel Montoya, Marcos de Silva, Juan José Villar, Juan Fernández, Vero La India, Fuensanta Blanco o Cheyenne.

La última noche del ciclo, única que se producirá en el mes de agosto (el día 13), será una jornada de 'Mujer: juventud y flamencas', que estará presentada por la periodista especializada en este sector Valeria Reyes. En ella, las jóvenes cantaoras Reyes Carrasco y Esmeralda Rancapino, sevillana y gaditana respectivamente, llevarán su arte al Baluarte de la Candelaria para clausurar Flamencad 2026.

Valeria Reyes ha insistido en que es necesario "dar un paso más allá" con acciones como esta, para que las mujeres flamencas ocupen el lugar que les corresponde en los libros y las crónicas sobre este arte.