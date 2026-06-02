Diputación de Cádiz aporta 590.000 euros para eficiencia energética en la futura residencia de mayores de Sanlúcar

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en las obras de la futura residencia de mayores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha acudido este martes a Sanlúcar de Barrameda para comprobar el estado de ejecución de las obras de la futura residencia de personas mayores que promueve la Fundación Aras, donde ha informado de la institución provincial financiará con 590.000 euros para actuaciones destinadas a eficiencia energética en estas instalaciones.

Esta aportación permitirá que el edificio cuente con energía solar térmica para agua caliente de duchas, lavabos y otros electrodomésticos, climatización, instalación de paneles fotovoltaicos, instalación del sistema de llamada del paciente al enfermero, cámara de conservación, e iluminación y ascensor, ha detallado Diputación en una nota.

Javier Vidal ha estado acompañado durante su visita por la presidenta de la Fundación Aras, Patrocinio Fraga, y por el presidente de Afanas-Sanlúcar, Antonio Fernández.

La residencia que está impulsando Aras en la avenida de la Manzanilla contará con 56 plazas distribuidas en 33 alojamientos protegidos en régimen de alquiler. Está pensada para acoger, como colectivo prioritario, a personas mayores de 65 años en situación de dependencia o que tengan algún tipo de discapacidad, así como a personas en riesgo de exclusión social.

El edificio comprende tres plantas de funcionamiento autónomo y aloja viviendas amplias y confortables de, al menos, 70 metros cuadrados de superficie útil.

Desde la Fundación Aras se ha indicado que la existencia de plazas residenciales en Sanlúcar actualmente es "deficitaria" teniendo en cuenta que su población total es de casi 70.000 habitantes, y que las plazas públicas para mayores se cifran en 84. Es por esto que consideran que la futura infraestructura presenta "carácter de urgencia".

Este proyecto, al que Diputación sumará fondos para hacerlo eficiente energéticamente, también cuenta con la colaboración de entidades como la asociación Afanas, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la Junta de Andalucía o el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.