Diputación de Cádiz impulsa en Puerto Serrano y Medina medidas contra el absentismo y abandono escolar con la Eracis+

Jornada del programa Eracis+ en Puerto Serrano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, en colaboración con los ayuntamientos de Puerto Serrano y Medina Sidonia, ha señalado que continúa avanzando en el desarrollo del programa Eracis+ en estas localidades creando en ambos municipios municipios mesas sectoriales de inclusión sociofamiliar centradas en el ámbito educativo, como el absentismo y abandono escolar.

En una nota, ha afirmado que esta iniciativa, que pretende transformar económica y socialmente determinadas zonas especialmente vulnerables, acaba de dar un paso más al buscar la participación de quienes forman parte de la comunidad escolar.

Con este fin se han creado en ambos municipios mesas sectoriales de inclusión sociofamiliar centradas en el ámbito educativo, órganos operativos en los que están integrados profesionales de los servicios sociales, centros educativos, representantes de AMPAS, asociaciones de vecinos y agentes sociales de cada municipio, cuyo objetivo es participar en el desarrollo de las zonas más desfavorecidas de estas localidades.

Cada una de estas mesas sectoriales forma parte a su vez de la estructura de gobernanza del Plan Local de Intervención, que sirve de base al programa Eracis+ ejecutado por la Diputación y está abierta a la integración de cualquier colectivo con interés en participar en la iniciativa.

En este sentido, ha añadido que precisamente, la colaboración y la participación se configuran como claves para articular las medidas y actuaciones que corrijan la situación de vulnerabilidad de las zonas donde se actúa con el programa Eracis+. Para ello, se crean espacios de gobernanza, esto es, espacios de coordinación y comunicación a lo largo de todo el proceso de ejecución del proyecto y que vertebran el Plan Local.

Una vez creadas ambas mesas sectoriales será necesario emprender un trabajo conjunto para la elaboración de una estrategia estable de coordinación, enfocada en lograr los objetivos del Plan mediante la prevención del absentismo escolar y del abandono temprano de la enseñanza reglada, trabajar con las familias y reforzar los hitos que se vayan consiguiendo.