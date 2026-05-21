Diputación de Cádiz invierte más de 350.000 euros en la CA-9102 en Olvera en unas obras que terminarán en junio

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, con la alcaldesa de Olvera en las obras de la CA-9102. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

OLVERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha acudido a la Sierra de Cádiz para conocer la evolución de las tareas de reparación que se están realizando en una de las carreteras provinciales afectadas por los temporales del pasado invierno, como es la CA-9102 en Olvera, donde se están realizando unas obras con una inversión de más de 350.000 euros que están previstas que finalicen en junio.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la presidenta, acompañada de la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, y personal técnico, han inspeccionado las obras que se están ejecutando en la carretera CA-9102, que conecta la A-384 con la localidad serrana. Esta vía, al igual que otras doce en la comarca serrana, y una veintena en toda la provincia, resultaron gravemente dañadas como consecuencia de las borrascas que se registraron en la provincia entre enero y febrero.

En este sentido, Almudena Martínez ha recordado que en los peores días de temporal, la Diputación se afanó primero en asegurar el acceso a las diversas poblaciones, en un ejercicio de responsabilidad por parte del personal del Servicio de Vías y Obras. No obstante, el impacto en algunas carreteras fue tal que la Diputación puso en marcha un plan de actuaciones de emergencia para restablecer la seguridad en el viario provincial.

Esta iniciativa ha requerido contratar a empresas especializadas que cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para afrontar este tipo de obras. Unos 22 millones de euros (22.192.578 euros) ha destinado la Diputación a estas contrataciones de emergencia, que se suman a los 10'6 millones presupuestados este ejercicio económico para la red provincial, ha señalado.

"Es algo que no había ocurrido nunca en la Diputación, nunca se había destinado tanto dinero ni tanto trabajo en las carreteras de la provincia", ha asegurado Martínez del Junco, que ha afirmado que es "una demostración de que se está volcado con las carreteras de la provincia porque es necesario, no sólo ya para la conexión de los pueblos y la seguridad de las personas, sino para la economía".

Por su parte, Remedios Palma ha coincidido en resaltar la importancia de reparar la CA-9102 para la economía local ya que, si bien existe alternativa a este trazado, "los vecinos están acostumbrados a esta salida", que comunica con una zona industrial, el viario autonómico y la Vía Verde. Por eso, la alcaldesa ha expresado su agradecimiento a la Diputación por la "presteza" con la que se están llevando a cabo las actuaciones en esta carretera.

En la CA-9102, según ha explicado la Diputación, se están realizando obras por un importe de 352.763 euros en unos trabajos que han sido adjudicados a la empresa Geocaminos y se iniciaron a finales de marzo, teniendo un plazo de ejecución de tres meses.

En detalle, se está trabajando en el kilómetro 0,5, donde se produjo un deslizamiento, punto en el que se ha limpiado y retirado la masa de tierra deslizada, saneado y preparado la plataforma de la calzada para la colocación de una pantalla de micropilotes con viga de atado de hormigón armado cuyo objetivo es contener la ladera. Igualmente, se ha reconformado el talud exterior mediante una pendiente estable y la aportación de tierra vegetal para su integración paisajística en el entorno.

Por otro lado, se ha previsto la sustitución de la obra de drenaje transversal, dado su estado de deterioro. La nueva obra de drenaje estará compuesta por un cuenco de recogida de escorrentías, una conducción de 1,80 m de diámetro y una embocadura de salida provista de un manto de escollera, con objeto de evitar posibles procesos erosivos en el cauce receptor, según ha explicado la Diputación.

Finalmente, ha señalado que ante la posible aparición de filtraciones procedentes del talud de desmonte y a la vista de la experiencia acumulada durante los episodios de borrascas, se prevé la ejecución de una zanja drenante bajo la cuneta de pie de desmonte, que conducirá las aguas hacia la obra de drenaje más próxima. Sobre esta se ejecutará una cuneta revestida de hormigón, destinada tanto a canalizar las escorrentías superficiales como a absorber posibles desprendimientos de tierra en los tramos de mayor pendiente.