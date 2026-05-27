Diputación de Cádiz organiza jornadas para informar sobre los más de 200 cursos del proyecto 'Edad Digital'

Archivo - Edificio de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un calendario de jornadas informativas para dar a conocer los más de 200 cursos que conforman el proyecto 'Edad Digital', una iniciativa que se desarrollará en municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas con el objetivo de reducir la brecha digital en zonas rurales.

Según ha indicado en una nota, las sesiones informativas, a las que está invitada toda la ciudadanía, tendrán lugar en Guadalcacín, Tarifa, Paterna y Olvera. La entrada es libre y gratuita, hasta completar la capacidad máxima de cada una de las sedes. Durante las jornadas, que incluyen desayuno o aperitivo, según la hora, para quienes asistan, se habilitará además un punto de registro para formalizar las solicitudes de inscripción a las diferentes acciones formativas programadas en cada municipio.

Así, el jueves 28 de mayo se realizará en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz de Guadalcacín, a partir de las 9 horas, se ofrecerá un desayuno institucional a los asistentes previo al inicio de la sesión, mientras que a las 12,30 horas en el Castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa se ofrecerá un aperitivo institucional de cortesía tras la clausura del acto. Ya el 1 de junio las jornadas serán en Paterna de Rivera y Olvera.

Diputación ha recordado que el proyecto 'Edad Digital' se enfoca en la población de mayores de 65 años y en jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de desempleo de las 30 localidades destinatarias. La idea es ofrecer contenidos que faciliten las opciones de empleabilidad de la juventud en zonas rurales, reducir la brecha digital entre las personas de la tercera edad e impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenible en la provincia, a través de la participación activa en la sociedad digital.

Las acciones formativas tendrán una duración de 20 horas y los contenidos de las formaciones se orientan a que quienes asistan adquieran competencias digitales básicas para operar con confianza en los entornos digitales; interactúen con las administraciones públicas; se comuniquen, informen y realicen transacciones --como comprar-- de forma segura; y resuelvan problemas sencillos que pueden aparecer en el uso de las aplicaciones electrónicas.

En concreto, se desarrollarán cursos como Administración electrónica y gestiones online; Competencias digitales básicas; Conocimientos básicos de informática; Conocimiento y uso de las principales redes sociales; Ciberseguridad; Realización de gestiones administrativas, sanitarias y sociales; Búsqueda activa de empleo; y Juegos Online.

El proyecto Edad Digital se desarrolla a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico y cuenta con un presupuesto de 1.201.780 euros, de los que la Diputación aporta 375.936 euros. El resto se financia con una ayuda de los fondos Next Generation, gestionados a través de la Junta de Andalucía en el marco del 'Plan de actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía', según ha explicado.