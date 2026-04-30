Diputación de Cádiz publica la lista con los admitidos a los itinerarios de inserción laboral del Empleo Cerca

Alumnado en un curso del IEDT de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que las personas que hayan presentado solicitudes a los itinerarios de inserción laboral programados en el Empleo Cerca de la Institución Provincial ya pueden consultar si han sido admitidas y para qué acciones formativas concretas tanto en el Tablón de Anuncios y Edictos de la Diputación como en la sección específica creada en el página web del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación (IEDT).

En una nota, Diputación ha recordado que Empleo Cerca es una iniciativa impulsada por el IEDT con el fin de ofrecer itinerarios formativos a personas desempleadas para lograr su inserción laboral y mejorar sus condiciones de vida.

La idea es priorizar a quienes se encuentran con mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad y de origen extranjero, por poner algunos ejemplos, así como personas en situación vulnerable.

El proyecto se desarrollará en 43 municipios gaditanos y en algunos de ellos se incidirá en zonas urbanas desfavorecidas y barriadas rurales. En total, se impartirán 95 acciones formativas, en las que podrán participar unas 1.140 personas desempleadas, según ha explicado Diputación, que ha señalado que el programa suma 51.475 horas de formación en 39 especialidades distintas y el alumnado participante tiene derecho a una beca de 13,45 euros por día lectivo.

Finalmente, ha recordado que esta iniciativa de la Diputación de Cádiz cuenta con una financiación de cerca de 9,5 millones de euros, de los que el 85 por ciento proceden del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa Éfeso 2021-2027. El resto son recursos propios. Por su parte, e IEDT es el organismo encargado de ejecutar y gestionar este proyecto y se encarga de contratar los servicios de organización, impartición y evaluación de los itinerarios; poner a disposición las aulas, equipos e instalaciones necesarias; seleccionar a las personas destinatarias y asegurar la coordinación, seguimiento y control del proyecto.